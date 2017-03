A hadsereg kiszorította a felkelőket Damaszkusz keleti felének egyes részeiről

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szervezet is heves damaszkuszi összecsapásokról és a hadsereg előrenyomulásáról számolt be.



A harcok sújtotta negyedek csupán néhány kilométerre találhatók a belvárostól és a turisták körében korábban népszerű óvárostól. Iszlamista felkelők a hét elején indítottak támadást Damaszkusz keleti részén. Aktivisták szerint két éve nem voltak ilyen súlyos összecsapások a fővárosban. A harcok beárnyékolják a kormány és az ellenzék között az ENSZ közvetítésével Genfben zajló béketárgyalásokat.



A szíriai kormányerők és szövetségeseik szombaton visszafoglaltak egy falut is a kelet-szíriai Hama közelében. Az utóbbi időben a felkelők tucatnyi települést vontak ellenőrzésük alá Hama környékén, és mindössze néhány kilométeres közelségbe kerültek a városhoz és katonai támaszpontjához az OSDH adatai szerint.