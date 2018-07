A görög kormányfő vállalja a politikai felelősséget az erdőtüzekért

Mindenekelőtt azért hívtam ma ide Önöket, hogy teljes mértékben politikai felelősséget vállaljak ezért a tragédiáért a kabinet tagjai és a görög nép előtt"

Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök pénteken bejelentette: vállalja a politikai felelősséget a Görögországot sújtó súlyos erdőtüzekért, amelyek a legfrissebb adatok szerint 87 ember életét követelték eddig. A kormányfő hasonló felelősségvállalásra szólította fel a kormányt is.- jelentette ki Ciprasz az erdőtüzek okainak és következményeinek elemzése céljából összehívott rendkívüli kabinetülésen."Úgy vélem, hogy ez magától értetődő egy ország miniszterelnöke számára" - tette hozzá. A görög kormányfő felszólította a kabinet tagjait, hogy vállalják ők is a politikai felelősséget a történtekért.Ciprasz azt követően szólalt meg az ügyben a nyilvánosság előtt, hogy az Új Demokrácia (ND) nevű jobbközép, legfőbb ellenzéki párt pénteken, a tragédia miatt elrendelt háromnapos nemzeti gyász lejárta után bírálta a kormány csütörtök esti sajtótájékoztatóját, amelyen - mint mondták - semmiféle bocsánatkérés nem hangzott el.A csütörtök esti sajtótájékoztatón Níkosz Tószkasz görög polgári védelmi miniszter elmondta: komoly jelek utalnak arra, hogy gyújtogatás okozta a tűzvészt. A tárcavezető szerint azonban. Részletekkel azonban nem szolgált a nyomozásra tekintettel. A pénteki kabinetülésen Ciprasz éberségre szólított fel, mert - mint mondta - a gyújtogatók "újra lecsaphatnak".- mint fogalmazott - az előző kormányok évtizedekig eltűrtek. Fogadkozott, hogy a kormány nemzeti tervet dolgoz ki e gyakorlat ellen, és fejleszti polgári védelmi szolgálatát annak érdekében, hogy "biztosítsa (...), hogy nem lesz több ilyen tragédia".A hatóságok közlése szerint eddig 3084 házat vizsgáltak meg az erdőtüzek sújtotta területeken, közülük 1543 lakhatatlanná vált.Az áldozatok azonosítása folyamatban van. Sokuk a felismerhetetlenségig összeégett, őket az igazságügyi orvosszakértők a hozzátartozóktól kapott DNS-minták alapján próbálnak azonosítani. Az eltűntek pontos számára vonatkozó információkkal a hatóságok csak a vizsgálatok lezárultát követően fognak tudni szolgálni. Jelenleg annyit tudni, hogy "többtucatnyi" embert tartanak eltűntként nyilván.