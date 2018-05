A függetlenségpárti katalánok nem választhatják meg távollétében elnökjelöltjüket

A spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette szerdán azt, a katalán parlament által elfogadott törvénymódosítást, amely lehetővé tenné, hogy Katalónia elnökjelöltjét távollétében is megválaszthassa a törvényhozás. A katalán függetlenségi pártok múlt pénteken szavazták meg az elnökségről szóló törvény módosítását azzal a céllal, hogy Carles Puigdemont leváltott katalán elnököt újraválaszthassák az elnöki posztra.



Ez korábban azért nem sikerült, mert Carles Puigdemont több mint fél éve önkéntes száműzetésben van, jelenleg Berlinben várja kiadatási eljárásának végét, a törvényi előírás szerint viszont a jelölt személyes jelenléte szükséges megválasztásához.



Az elnökségről szóló törvény módosításában az szerepel, hogy a jelölt előterjesztheti programját, és személyéről szavazni lehet akkor is, ha személyesen nincs jelen a parlamentben. A spanyol kormány szerdán nyújtotta be alkotmányjogi kifogásait a módosítással kapcsolatban az alkotmánybírósághoz, a taláros testület pedig még ezen a napon döntött arról, hogy eljárásba veszi a beadványt. Az eljárási szabályok értelmében ilyenkor automatikusan felfüggesztik a vitatott jogszabályt, amíg a bíróság meghozza döntését az ügyben. Erre öt hónap áll rendelkezésére.



Mindez azt is jelenti, hogy a katalán parlament nem tudja újból megválasztani a volt elnököt, ugyanis arra május 22-ig van csak lehetőség. Ha addig nem lesz új elnöke Katalóniának, meg kell ismételni a helyi parlamenti választásokat. Carles Puigdemont, volt katalán elnök ellen lázadás és közpénz hűtlen kezelése miatt emeltek vádat a tavaly október 1-jén alkotmányellenesen megtartott függetlenségi népszavazás megrendezésével és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadásával kapcsolatban.