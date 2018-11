A francia kormány attól tart, hogy radikalizálódnak az üzemanyagadó emelése elleni tüntetések

A francia kormány tagjai elítélték kedden az üzemanyagadó emelése ellen negyedik napja tartó tüntetések radikalizálódását, az útblokádok emelését és üzemanyagraktárak elfoglalását. Egy úttorlasznál megsérült motoros belehalt sérüléseibe, ő a második halálos áldozat - közölte az este Laurent Nunez belügyi államtitkár a BFM hírtévében.



A 36 éves férfi egy délkelet-franciaországi úton hétfőn motorjával visszafordult egy úttorlasznál, és a szembe jövő teherautónak hajtott, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol kedden meghalt. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség.



"Láthatjuk, hogy mára teljesen eldurvult a tüntetés, amely szombaton lényegében még jó hangulatú volt. Jól látjuk, hogy a követelések, amelyek nem is összefüggőek, radikalizálódnak és nagyon különbözőek" - mondta Christophe Castaner belügyminiszter a France2 közszolgálati televízióban.



A negyedik napja országszerte tartó megmozdulásokon bekövetkezett incidenseknek a belügyminiszteri összesítés szerint eddig két halálos áldozata és 530 sérültje van, közülük 17 súlyos. A rendőrség hétfőn megkezdte az elfoglalt üzemanyagraktárak felszabadítását, és jelezte, hogy a rendőri fellépések kedden is folytatódnak.



Castaner elmondta: éjszaka vasgolyókkal dobáltak meg rendőröket egy bevásárlóközpontnál, amikor a bejáratot elbarikádozó, rudakkal és Molotov-koktélokkal felszerelkezett embereket távolítottak el. Az észak-franciaországi Caennál pedig könnygázzal oszlatták szét azokat a tüntetőket, akik barikádot építettek a város mentén, négy embert előállítottak.



"A tüntetés joga nem jelenti azt, hogy le lehet bármit zárni, hogy nem kell bejelenteni (egy tüntetést), vagy rendőröket lehet bántalmazni" - hangsúlyozta a miniszter. Jelezte, mostantól ellenőrzik a tüntetők személyazonosságát, és megbüntetik a szabálysértőket. Arra kérte a "békés tüntetőket, akiket magával ragad a radikálisabbak heve, hogy maradjanak a törvényes keretek között".



Bruno Le Maire gazdasági miniszter is elítélte, hogy egyre több erőszakról, fosztogatásról, homofób és rasszista incidensről érkeznek hírek a blokádokról.



A tárcavezető a France Info hírrádióban kizárta, hogy a kormány "gesztust" tenne a tüntetők követeléseinek kielégítésére, mert szerinte "egy cent ide, két cent oda" nem enyhítené a tiltakozók dühét. Jelezte, hogy a kormány tisztában van a franciák reménytelenség-érzésével, és megígérte, hogy a kormány enyhíteni fog az elmúlt évtized folyamatos adóemelésein.



"Ezt a helyzetet megörököltük. Először fog ez a tendencia megváltozni" - hangsúlyozta a miniszter, emlékeztetve a lakhatási adó jövő évre tervezett eltörlésére.



"Tudjuk, hogy területi különbségek vannak, franciák milliói rettegnek a leszakadástól" - hangsúlyozta a gazdasági miniszter. "De én nem hiszek a gesztusokban, én a határozott politikában és abban hiszek, hogy eredményeket érünk el a franciák számára. Mit jelentene egy gesztus? Azt, hogy egy centet adunk ide, kettőt meg oda? Azt gondolja, hogy ez kielégítené a franciákat, akik aggódnak, dühösek és tiltakoznak?" - tette hozzá arra az újságírói kérdésre, hogy teljesíti-e a kormány a tüntetőknek az üzemanyagadó emelésének eltörléséről szóló követelését.



A felháborodott autósok által néhány hete az interneten indított, a gépkocsikban kötelezően tartandó, sárga láthatósági mellényről elnevezett sárgamellényesek mozgalmához tartozók kedden is folytatták forgalomlassító és útlezáró akcióikat az üzemanyag környezetvédelmi adójának január 1-jétől tervezett emelése ellen, elsősorban Bretagne-ban, a keleti országrészben és a dél-franciaországi Provence-Alpes-Côte d'Azur régióban, ahol több autópályán is jelentősek voltak a fennakadások.



A pártoktól és szakszervezeti támogatásoktól mentes, spontán módon, a közösségi oldalakon szervezett, a franciák háromnegyede által támogatott megmozdulás szombaton kezdődött, aznap csaknem 290 ezren tiltakoztak országszerte, vasárnap 46 ezren, hétfőn 26 ezren, kedden 10 ezren vettek részt az útblokádokban.



Megszülettek az első ítéletek is a szombati gázolások és incidensek miatt: egy 32 éves férfit négy hónap letöltendő szabadságvesztésre ítéltek mások életének veszélyeztetése és a forgalom akadályozása vádjával, amiért társaival élő láncot alkotott egy autópályán, a vádlottak többsége felfüggesztett börtönbüntetést kapott.



A Le Parisien című napilap értesülése szerint szombaton négy embert őrizetbe vettek a terrorelhárítók, miután a gyanúsítottak merényletet terveztek a tüntetőket biztosító rendőri erők ellen.



Emmanuel Macron államfő hétfőn Brüsszelben azt mondta, hogy "ha eljön az idő", válaszolni fog a tiltakozóknak. Édouard Philippe miniszterelnök pedig egy vasárnap esti tv-interjúban jelezte, hogy a kormány meghallotta a tiltakozók "dühét és szenvedését", de az energetikai átállás céljából kivetetett környezetvédelmi adóból nem enged.