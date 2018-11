A francia elnök megkezdte körútját az első világháború lezárásának centenáriumának alkalmából

Emmanuel Macron francia elnök (b) és Frank-Walter Steinmeier német államfő az első világháborút lezáró tűzszünet aláírásának 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Strasbourgban 2018. november 4-én. MTI/EPApool/Ludovic Marin

Emmanuel Macron francia államfő megkezdte az első világháború franciaországi emlékhelyein tervezett egyhetes körútját, amelynek nyitányaként vasárnap Strasbourgban együtt emlékezett Frank-Walter Steinmeier német államfővel a háborút lezáró tűzszünet 1918. november 11-i aláírásának közelgő 100. évfordulójára.A két politikus Debussy és Beethoven műveiből összeállított hangversenyen vett részt a strasbourgi Notre Dame katedrálisban "a francia-német megbékélés" megünneplésére.A francia elnök a következő héten 11 keleti és északi megyében 17 városba és háborús hadszínterekre látogat el. A körút vasárnap a párizsi Diadalív alatt ér véget, ahol az Ismeretlen Katona sírjánál Emmanuel Macron csaknem száz állam- és kormányfő, valamint nemzetközi szervezet vezetője előtt mond beszédet.Az államfő a következő napokban mindenekelőtt arra a nyolcmillió franciára emlékezik, akik 1914 és 1918 között harcoltak az első világháborúban. Közülük 1,4 millióan vesztették életüket.Az egyhetes elnöki körútnak Franciaország legszegényebbnek számító keleti és északi részén az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megemlékezésen túl mindenekelőtt belpolitikai üzenete van Emmanuel Macron részéről, akinek tetszési mutatója elsősorban a nem javuló gazdasági helyzet és a stagnáló munkanélküliség miatt süllyedt mélypontra.Az ellenzék által a "gazdagok és a városok elnökének" tartott köztársasági elnök egy teljes hétig távol lesz Párizstól és a nagyvárosoktól, s az útja során a Renault és a Mauberge északi gyáraiba is ellátogat, egy nyugdíjas otthonban pedig a vidék egészségügyi helyzetéről, valamint a szegénység elleni küzdelemről fog helyiekkel vitázni. Emmanuel Macron a körút valamennyi állomásán találkozik a helyi önkormányzat tagjaival, s olyan háborús emlékhelyre is ellátogat, ahol még soha nem járt francia elnök.Az államfő szerdán Ibrahim Boubacar Keita mali elnökkel Reimsben a "fekete hadseregre", az egykori francia gyarmatok afrikai katonáira fog emlékezni, akik az első világháborúban Franciaország oldalán harcoltak, pénteken Theresa May brit miniszterelnökkel a francia-brit szövetséget ünnepli meg, szombaton pedig Angela Merkel német kancellárral Compiegne-ben, a háborúnak véget vető fegyverszüneti megállapodás aláírásának a helyszínén találkozik.Az első világháborút lezáró compiegne-i fegyverszüneti egyezményt 1918. november 11-én írták alá a Compiegne közelében található erdőben álló vasúti kocsiban az antanthatalmak (Nagy-Britannia és Franciaország) és a Német Birodalom képviselői.Katonai díszszemle szándékosan nem része a megemlékezés-sorozatnak, Emmanuel Macon ugyanis a francia-német megbékélésre és a béke megőrzésére kívánja a százéves évfordulón a hangsúlyt helyezni."Az első világháború öröksége egyszerre a győzelem, de a béke is. Ami nem sikerült teljesen a háború után, az a béke létrehozása" - mondta Emmanuel Macron a francia regionális lapokban hétfőn megjelenő interjúban. A jövő májusi európai parlamenti választásokra utalva a francia elnök szerint az első világháború "nagyon is kortárs üzenete az, hogy nem szabad megalázni a legyőzöttet, nem szabad ismét a történelmi törésvonalakhoz visszatérni, és ügyelni kell arra, hogy a nacionalizmus ne éledjen újra".