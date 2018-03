A Fehér Ház nem gratulál Putyinnak, de együttműködik Oroszországgal

Nem titkolom, számoltam az ön újraválasztásával, ezért az számomra nem meglepetés. Az ön meggyőző győzelme annak bizonyítéka, hogy az oroszok nagy többsége stabilitást, kiszámíthatóságot és kiszámítható jövőt akar, amelyet ön testesít meg

A Fehér Ház nem gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az újraválasztásához, de együttműködik Oroszországgal azokon a területeken, ahol lehet - mondta Hogan Gidley, az elnöki hivatal egyik szóvivője újságíróknak hétfőn.Gidley a New Hampshire államba tartó elnöki különgépen tájékoztatta az újságírókat minderről.A szóvivő közölte:Hogan Gidley úgy fogalmazott: a Fehér Ház számára nem volt meglepetés Vlagyimir Putyin választási győzelme."Azon dolgozunk majd, hogy ápoljuk kapcsolatainkat Oroszországgal , de megfizettetjük az árát, ha Oroszország az érdekeinket fenyegeti. Ugyanakkor keressük azokat a területeket is, amelyeken érdekeinknek megfelelően együttműködhetünk" - szögezte le a szóvivő.- idézte a cseh államfő táviratát Jirí Ovcácek elnöki szóvivő.Zeman számára "őszinte örömet" jelentene, ha a következő években is folytathatná Putyinnal "a baráti, nyílt és eredményes személyes kapcsolatokat". A cseh elnök örülne, ha vendégül láthatná Putyint Csehországban.Andrej Babis ügyvezető cseh miniszterelnök szerint Vlagyimir Putyin győzelme várható volt. "Úgy gondolom, hogy ez nem meglepetés. A nagy-britanniai támadás után (Szkripal-ügy) a kapcsolatok Oroszországgal lényegesen rosszabbodnak. Meglátjuk, milyenek lesznek a fejlemények" - nyilatkozta Putyin újraválasztásával összefüggésben az ügyvezető cseh kormányfő.Jan Hamácek, a Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke szintén felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben rosszabbodtak Oroszország és az uniós államok kapcsolatai, de reméli, hogy Putyin mindent megtesz javulásuk érdekében. "Remélem, hogy Putyin elnök a következő években megpróbálja csökkenteni a feszültséget Európában. Az együttműködés által mindkét fél nyerhet. A labda azonban jelenleg Oroszország térfelén van" - mondta újságíróknak Hamácek."Az orosz választás megmutatta, hogy a demokrácia nemcsak egy választási mechanizmus, hanem több annál. Az orosz választást tiszteletben tartjuk, a mi választásunk, hogy ne kerüljünk Oroszország befolyása alá. Szeretnénk, ha ezt Oroszország is tiszteletben tartaná" - jelentette ki Petr Fiala, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt elnöke.Vojtech Filip, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke gratulált Putyinnak. Leszögezte: Oroszország a világpolitika kétségtelenül fontos játékosa, s bízik abban, hogy a cseh-orosz kapcsolatok a jövőben is korrektek lesznek.A német szövetségi kormány sajtó- és tájékoztatási hivatalának közleménye szerint a kancellár az orosz államfőnek küldött táviratában azt írta, hogy szívből gratulál újbóli megválasztásához. Hozzátette, hogy "minden eddiginél fontosabb az országaink és népeink közötti párbeszéd folytatása és kapcsolataink továbbfejlesztése".A német-orosz párbeszéd és a kétoldalú kapcsolatok alapjára építkezve "arra kellene törekedünk, hogy konstruktívan álljunk hozzá a fontos kétoldalú és nemzetközi kihívásokhoz, és tartós megoldásokat találjunk rájuk" - írta Angela Merkel, sikert kívánva a negyedik ciklusát megkezdő orosz államfőnek az előtte álló feladatokhoz.Ugyancsak hétfőn Ursula von der Leyen német védelmi miniszter, az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa a Bild című lapnak azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin tevékenysége a nemzetközi kapcsolatok területén nem más, mint "állandó provokáció, konfliktusok szítása és destabilizáció".Hozzátette, hogy az orosz elnök "már régen nem partner". Arra a kérdésre, hogy nevezhető-e ellenfélnek, azt mondta, hogy ennyire messzire nem menne el, mert az ilyen kifejezések szűkítik a párbeszéd lehetőségét.A miniszter a Bild hírportálján élőben közvetített interjúban arról is beszélt, hogy a Nyugat ellen irányuló orosz tevékenység nem nevezhető háborúnak. Rámutatott, hogy messzemenő következményekkel járna, ha a szövetségi kormány háborúnak nevezne valamilyen aktivitást.A Bild felidézte, hogy a kifejezés használata körüli vita a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) egyik vezető politikusa, Manfred Weber egy minapi kijelentése nyomán bontakozott ki. Az Európai Néppárt európai parlamenti (EP-) frakciójának CSU-s vezetője azt mondta, hogy a "tények magukért beszélnek: Putyin elnök nagyszabású intézkedésekkel megpróbálja megrendíteni más országok szuverenitását, és destabilizálni az európai és Európa körüli biztonságpolitikai rendet"Ezért "ki kell mondani, hogy Putyin modern háborút folytat a Nyugat ellen" - tette hozzá Manfred Weber.Az Elysée-palota közleménye szerint a francia elnök megerősítette "ragaszkodását az Oroszország, Franciaország és Európa közötti konstruktív párbeszédhez", valamint megerősítette: "meggyőződése, hogy az Európa és az Oroszország közötti, egyértelmű alapon történő együttműködés - amely elengedhetetlen az európai kontinens biztonságához -, mindkét ország érdeke".A közlemény szerint Macron a két ország közötti vitás kérdésekre is kiért: Szíria, Ukrajna és a Szkripal-ügy kapcsán emlékeztetett a francia álláspontra.A köztársasági elnök Szíriát illetően "kifejezte mély aggodalmát az afrini és a kelet-gútai helyzet miatt, és a felszólította a szíriai rezsimet támogató Oroszországot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megszűnjenek a harcok és veszteségek a civil lakosság körében".Emmanuel Macron kiemelte, hogy "Franciaország továbbra is határozottan ragaszkodik Ukrajna szuverenitásának és területi épségének a nemzetközileg elismert határok közötti helyreállításához, és a minszki megállapodás mielőbbi tényleges végrehajtásához" négy évvel azután, hogy Moszkva bekebelezte a Krím félszigetet.Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya nagy-britanniai megmérgezésével kapcsolatban a francia elnök azt is kérte Vlagymir Putyintól, hogy "határozattan vegye kézbe" a vegyi fegyverek elleni harcot. Emmanuel Macron szerint az orosz hatóságoknak "fényt kell deríteniük a Salisburyben elkövetett elfogadhatatlan támadással kapcsolatos felelősségekre és határozottan kézbe kell venniük azokat az esetleges programokat, amelyeket nem jelentettek be a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél".A francia elnök a Novicsok hatóanyag fejlesztési programra utalt, miután Theresa May brit miniszterelnök a múlt héten a londoni alsóházban bejelentette, hogy brit szakértők megállapítása szerint a Novicsok nevű, oroszországi fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynökét és lányát, Julija Szkripalt, akiket azóta is válságos állapotban kezelnek Salisbury kórházában. Moszkva tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz.