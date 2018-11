A demokraták megszerzik a többséget a képviselőházban, a republikánusok növelik többségüket a szenátusban - Galéria

Előrejelzések szerint az amerikai Demokrata Párt megszerzi a többséget a szövetségi képviselőházban a Republikánus Párttól a kedden megtartott félidős választásokon, a kormányzó republikánusok viszont növelik többségüket a szenátusban. Donald Trump amerikai elnök óriási sikernek nevezte a választások eredményét.A Fox és a CNN hírcsatorna és az NBC televízió által ismertetett prognózisok szerint a demokrata párti képviselők száma bizonyosan meghaladja majd a többséghez szükséges 218-at a szövetségi törvényhozás 435 fős alsóházában.A CNN hírtelevízió által ismertetett prognózisok szerint a szövetségi törvényhozás százfős felsőházában eddig 51 helyet birtokló republikánusok kulcsfontosságúnak ítélt győzelmet arattak Indiana, Texas és Észak-Dakota államban, így részben megőrizve eddigi helyeiket, részben pedig újakat szerezve továbbra is többségben lesznek a szenátusban. A felsőházban 35 helyet választottak újra, a republikánus párti szenátorok az eddig ismert eredmények szerint megőrizték helyüket, a visszavonuló republikánus helyére pedig az újonnan jelölt republikánus politikusokat választották meg.Pelosi szerdára virradóra kétpárti együttműködést sürgetett a teljes törvényhozásban. Elszámoltathatóságot ígért, és hangsúlyozta a demokrata képviselők együttműködési készségét a republikánusokkal. Leszögezte: "mindannyiunknak elegünk van már a megosztottságból". Hozzátette:Donald Trump amerikai elnök telefonon gratulált Pelosinak pártja alsóházi győzelméhez. Pelosi szóvivője elmondta: Trump a telefonbeszélgetés során méltatta, hogy az eredményre reagálva Pelosi a pártpolitikai választóvonalakon való felülemelkedésről beszélt.Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője arról számolt be, hogy az elnök több emberrel is beszélt.Trump Chuck Schumerrel, a demokraták szenátusi vezetőjével és Paul Ryannel az alsóház távozó, republikánus párti elnökével is beszélt., és általában a papírforma érvényesült. A demokrata és a republikánus kormányzókat újraválasztották, vagy aki visszavonult, helyette ugyanazon párt jelöltje mellett döntöttek a választók.Alabamában és Nyugat-Virginiában például megszavazták a helyi alkotmány módosítását annak érdekében, hogy szigorítsák az abortusz szabályozását. Alabamában a most megszavazott alkotmánymódosítás a még meg nem született gyermekek jogainak támogatását, alkotmányos védelmüket mondja majd ki, a nyugat-virginiai alkotmánymódosítás pedig azt, hogy a szerényebb jövedelműek egészségügyi ellátását biztosító állami Medicaid-programból nem lehet finanszírozni az abortuszt.Hat államban a bűncselekmények áldozatainak - államonként eltérő - védelmére voksoltak igennel. Coloradóban, Michiganben, Missouriban és Utah államban a választási körzetek újraszabását szavazták meg. Michiganben elfogadták, hogy a 21 évesnél idősebb állampolgárok szabadon élvezhessék a marihuánát, Floridában a kutyaversenyek betiltását szavazták meg 2020-ig. Az alabamaiak 70 százaléka pedig arra az alkotmánymódosítási javaslatra mondott igent, amely lehetővé teszi a Tízparancsolat kihelyezését állami hivatalokban és közterületeken.