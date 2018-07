A demokrata párti politikusok bírálják Trump konzervatív főbírójelöltjét

Brett Kavanaugh kedden a kongresszusban már a szenátus tagjaival találkozott, hogy várható meghallgatása előtt minél több szenátor támogatását biztosítsa., még a Donald Trump eddigi valamennyi döntését élesen bíráló John McCain arizonai szenátor is jó döntésnek tartotta és támogatásáról biztosította Kavanaugh jelöltségét.. Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakcióvezetője kedden az MSNBC televízióban leszögezte: ellenzi a jelölt megszavazását, és ehhez a rendelkezésre álló valamennyi eszközét igénybe veszi. A New York-i szenátor elsősorban amiatt aggódott, hogy Kavanaugh kinevezésével a legfelsőbb bíróság visszavonhatja az abortusztörvényt, noha Brett Kavanaugh soha nem nyilatkozott meg az abortusztörvény ellen. Schumer másik fő aggodalma az előző amerikai elnökről, Barack Obamáról elnevezett, Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény jövője. Schumer úgy vélte, hogy a meghallgatás során sikerülhet a szenátusban többséget szereznie a jelölt elutasításához.A törvényhozás felsőházában - a szenátusban - a republikánusoknak csupán 51:49 arányú többségük van, és két republikánus szenátor, az alaszkai Lisa Murkowski és a Maine államot képviselő Susan Collins szintén már kedden jelezte fenntartásait.Nancy Pelosi, a demokrata párti képviselők csoportjának vezetője kedden közleményben utasította el Brett Kavanaugh jelöltségét. A kaliforniai politikusnő szintén az abortusztörvény esetleges visszavonása miatt aggódott, szerinte Kavanaugh eddigi pályája azt bizonyította, hogy ellenzi a nőknek azt az alapvető jogát, hogy maguk döntsenek a gyermekvállalásról. Pelosi azzal vádolta meg az amerikai elnököt, hogy a jelöléssel "radikálisan visszájára fordítja az amerikai igazságszolgáltatás és a demokrácia rendszerét".Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, szintén az MSNBC televízióban arról nyilatkozott, hogy "Kavanaugh értékrendje nem tükrözi az amerikai értékrendet".Még a hollywoodi elit is fontosnak érezte, hogy hallassa hangját az ügyben. Joss Whedon filmrendező szerint "ez a jelölés bebetonozza Amerika első diktatúráját", Ron Perlman színész szerint Kavanaugh bíró "visszavinné Amerikát a középkorba", Julianne Moore színésznő pedig Twitter-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy "egyértelmű üzenetet kell küldeni a szenátusnak: ez az ország nem engedheti meg, hogy olyan bírája legyen a legfelsőbb bíróságon, aki nagy valószínűséggel támogatja a fegyverlobbi szélsőségességeit".Kinevezésével ugyanis konzervatív többségű lesz az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét is ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság, márpedig a testület döntései az amerikai politikát és társadalmat érintő legfontosabb témákra vonatkoznak.Amikor június végén Anthony Kennedy főbíró bejelentette a visszavonulását, az amerikai törvényhozók és a közvélemény egy részét aggodalom fogta el, s az elmúlt hetekben ennek az aggodalomnak a megnyilvánulásaitól volt hangos az Egyesült Államok.Hétfőn délután, még mielőtt Trump bejelentette, hogy Brett Kavanaugh fellebbviteli bírót jelöli a konzervatív, de bizonyos ügyekben (abortusz, pozitív diszkrimináció, LGBT-közösség jogai) "ingadozó", azaz inkább a liberális bírákkal együtt szavazó Anthony Kennedy helyére, Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakcióvezetője a szenátusban mondott hosszú beszédben figyelmeztetett, hogy "veszélyben a nők szabadsága", mert bárki legyen is az új jelölt, veszélybe kerül az abortusz joga. A legfelsőbb bíróság washingtoni épülete előtt tüntetők sorakoztak, és egyik csoportjuk a tábláin az abortusz joga mellett foglalt állást. A másik csoport viszont reményét fejezte ki, hogy az új főbíróval kiegészülő bírói testület visszavonja majd az abortusz jogát biztosító, 1973-ban született, úgynevezett Roe/Wade legfelsőbb bírósági határozatot.Az új főbíró jelölése és megválasztása körüli vita az elmúlt hetekben elsősorban az abortusz joga körüli vitákra szűkült. Ahogyan a The Wall Street Journal című lap fogalmazott egyik múlt heti szerkesztőségi állásfoglalásában: "félelemkampány folyik Amerikában". Ez egyébként így volt 1987-ben is, amikor a most visszavonult Anthony Kennedy főbírót jelölték, sőt 2005-ben, a bíróság elnöke, John Roberts jelölésekor azt hozták fel kinevezésének ellenzői, hogy Roberts felesége római katolikus, ezért biztosan fellép az abortusztörvény visszavonása érdekében. Ez nem történt meg.Donald Trump jelöltje, az 53 éves Brett Kavanaugh soha nem hangoztatott nyílt ellenvéleményt az abortusz jogával szemben, és hasonlóképpen nem fejtett ki ellenvéleményt a homoszexuálisok jogai vagy az azonos neműek házassága ellen sem. Eddigi munkásságát az alkotmány írott betűjéhez történő ragaszkodás jellemezte, sőt az egészségügyi törvény ügyében két alkalommal is a korábbi elnök, Barack Obama álláspontja mellett, konzervatív kollégái ellenében voksolt. Mindezt a jelölése utáni első kommentárok - például a CNN hírtelevízióban és a republikánusokhoz közel álló Fox televízióban - ki is emelték. Ennek ellenére a jelölt kemény kérdésekre és vitára számíthat a szenátusi meghallgatásán. Ennek okát elemzők szinte egybehangzóan abban látják, hogy az új főbíró jelölésével, illetve kinevezésével konzervatív többségű lesz a legfelsőbb bíróság, s ezzel Donald Trump elnök hosszú időre meghatározhatja az amerikai politikát és társadalmat.A bíróság döntései ugyanis az amerikai politikát és társadalmat érintő legfontosabb kérdésekre vonatkoznak, kötelező érvényűek és nem lehet fellebbezést benyújtani ellenük. A testület az abortusz és az elsősorban a fekete amerikaiak felzárkózását szolgáló pozitív diszkrimináció politikája mellett olyan fontos kérdésekben dönt, mint például a polgári jogok és a nemzetbiztonság, a szavazati jog, a vallásszabadság, a gazdaságszabályozás vagy a büntetőjogi igazságszolgáltatás ügyei. Ezek olyan jelentős témák, amelyek hosszú időre meghatározóak az amerikai társadalom számára. Ezt érzékeltette a Fehér Ház is, amikor még a jelölés bejelentése előtt, hétfőn délután a honlapján tudatta: "Trump elnök már átszabta a bírósági rendszert"."A republikánusok brutális legfelsőbb bírósági harcra készülnek" - írta hétfő esti gyorselemzésében a Politico című lap, hozzátéve, hogy a republikánusok nem hibázhatnak, hiszen nincs nagy többségük a szenátusban. A többnyire velük szavazó négy demokrata párti szenátor pedig - Heidi Heitkamp Észak-Dakotából, Doug Jones Alabamából, Joe Manchin Nyugat-Virginiából és Joe Donnelly Indianából - visszautasította a meghívást a hétfő esti ceremóniára a Fehér Házban, elemzők szerint jelezve ezzel, hogy ezúttal az ő voksaikra sem lehet bizton számítani.

Az 53 éves konzervatív Brett Kavanaugh 2006 óta a főváros, Washington fellebbviteli bíróságának tagja, és sajtójelentések szerint őt támogatta a Fehér Ház jogi főtanácsadója, Don McGahn is, aki a jelölési folyamatot irányította. Brett Kavanaugh a Yale Egyetemen végzett. Fiatal jogászként annak a Kenneth Starr bírónak volt a munkatársa, aki a kilencvenes években a Bill Clinton akkori elnök elleni vizsgálatot irányította. Később a George W. Bush vezette Fehér Házban volt jogi tanácsadó.