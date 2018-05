A dél-koreai időzónához igazították az órákat Észak-Koreában

Az észak-koreai órák így újra 9 órával a greenwichi középidő (GMT) előtt járnak, egy időzónában Dél-Koreával és Japánnal. Phenjan 2015 augusztusában vezetett be saját időzónát, amikor 30 perccel visszaállította az óráit. Ez volt a "phenjani időzóna", amelyet Japán második világháborús vereségének 70. évfordulója alkalmából vezettek be, arra hivatkozva, hogy ki akarják irtani a Koreai-félsziget fölötti egykori japán gyarmati uralom maradványait. Abban az időben, 1910-1945 között került Korea a japán időzónába.



Az órák átállítása az első gyakorlati lépés Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök történelmi csúcstalálkozója óta - írta a KCNA. Az intézkedést Kim Dzsong Un javasolta a találkozón, mert "elszomorította", hogy a tárgyalás helyszínén, a két országot elválasztó demilitarizált övezet déli oldalán lévő Béke Házában két óra lógott a falon, az egyik a szöuli időt, a másik a phenjani időt mutatta.



Az április 27-i csúcstalálkozón Kim és Mun megfogadta, hogy együttes erőfeszítéssel idén hivatalosan is lezárják az 1950-53-as koreai háborút. Donald Trump amerikai elnök május végén vagy június elején találkozik a phenjani vezetővel, hogy a Koreai-félszigeten kialakult feszültség tartós csökkentéséről, valamint a térség atomfegyver-mentesítéséről tárgyaljon. A Fehér Ház bejelentette pénteken, hogy Trump Washingtonban fogadja a dél-koreai elnököt május 22-én, még a Kim Dzsong Unnal tartandó találkozó előtt.