A cseh államfőre támadt egy ukrán női aktivista

A televíziós felvétel szerint az ismeretlen nő, az ukrán Femen mozgalom aktivistája, a választási helyiség egyik oldalán az újságírók között tartózkodott. Amikor az államfő felesége kíséretében belépett a választási helyiségbe, a fiatal nő levetette az ingét, és kiabálva Zemanra akarta vetni magát. A testőrök ezt megakadályozták, és az aktivistát a földre teperték. A hölgy mezítelen felsőtestére "Zeman, Putin's slut" - Zeman Putyin szajhája - szavak voltak festve. Az aktivista ezt a jelmondatot kiabálta akkor is, amikor Zemanra akart támadni.



A cseh államfőnek nem történt semmi baja. Később feleségével együtt visszatért a terembe, és mindketten leadták szavazatukat.



Zeman újságírók előtt azt mondta, hogy a támadás által "megtisztelve érzi magát", hiszen a Femen-aktivisták már a pápát is megpróbálták megtámadni. "Úgy vélem, jó társaságba kerültem" - jegyezte meg az elnök.



A cseh hírügynökség szerint a Femen weboldalán megerősítette, hogy a támadó hölgy a mozgalom aktivistája. Állítólag ezzel akarták a közvélemény tudomására hozni, hogy a cseh államfő az orosz elnök, Vlagyimir Putyin embere. A Femen szerint a csehek hibát követnek el, ha az "örökösen részeg Zemanra" szavaznak, s ezzel lényegében "annak futtatóját", Putyint is támogatják. A Femen szerint Zeman "a kremli bordélyház legszebb képviselője", s olyan emberekkel állhat egy sorban, mint Silvio Berliusconi volt olasz kormányfő vagy Donald Tusk amerikai elnök.



Az őrizetbe vett támadó hölgyet a cseh rendőrség is ukrán állampolgárnak minősítette.