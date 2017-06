A burgenlangi tartományfőnök a magyaroktól akarja megvédeni az osztrák munkahelyeket

Fellépnének a magyar diákok toborzása ellen



Korábban számos osztrák iskola toborzott magyar diákokat a határ mentén, de ez ellen is fellépnek. Magyarázatul a tartományfőnök azt mondta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az járhat burgenlandi iskolába, aki oda van bejelentkezve.



- Több bírósági ítélet is született ezzel kapcsolatban, és mind azt mondta ki, hogy az iskoláinkba azok járhatnak, akiknek a szülei életvitelszerűen itt élnek - mondta.

AzMagyarországra látogatott Hans Niessl, aki 16 éve áll a Magyarországgal határos osztrák tartomány élén. Azadott interjújából kiderül, hogy komoly korlátozásokat tervez, amellyel megvédené az osztrák munkaerőpiacot.- Azokon a területeken, ahol munkaerőhiány van, nagyon jó, ha külföldről jön munkaerő - szögezte le a politikus. - De azt is figyelembe kell venni, hogy nálunk az utóbbi időben megnőtt a munkanélküliség, most épp 7-8 százalék, miközben Nyugat-Magyarországon meg hiányzik a képzett munkaerő. Az sem egy jó tendencia, ha önöknél lesz hiány a képzett munkaerőben. Vagyis több oka van annak, hogy mi ez ellen fellépünk.Elég nagy az osztrák és a magyar bérek között a különbség. Kollektív szerződéssel Ausztriában akár 1500 eurót (közel 460 ezer forintot) lehet keresni, míg a magyar minimálbér 107 ezer forint (350 euró) körül van. Burgenland félórás vonzáskörzetében egymillió ember él, akik 350 eurót keresnek, ezt nagy kihívásnak nevezte a tartományfőnök.Noha az olcsó munkaerőből az osztrák gazdaság elég jól profitál, Niessl más szempontot is figyelembe vesz. Ha nincs munka a helyieknek, akkor a gazdaság sem működik - állítja.- Senkit sem szabad a kollektív szerződésnél olcsóbban foglalkoztatni, akár magyar, akár osztrák. Akit elkapnak, azt jól megbüntetik. És a 13-14. havi bér is jár mindenkinek, legyen magyar vagy szlovák. Ha nem kapják meg, akkor nyugodtan panaszt tehetnek - mondta Niessl, aki szerint hatalmas problémát jelent, hogy sok munkaadó nem tartja be a törvényt.