A britek a Brexit után is fogadnák a képzett munkaerőt és az idénymunkásokat

A brit választók nagy többsége szívesen látná a Nagy-Britanniában dolgozó magas szakképzettségű külföldi EU-munkavállalókat a Brexit, vagyis brit EU-tagság megszűnése után is, az uniós tagállamokból érkező alacsony képesítésű dolgozók beáramlását viszont korlátozná.



A British Future nevű, elsősorban integrációs és migrációs kutatásokra szakosodott intézet megbízásából az ICM közvélemény-kutató által elvégzett, kedden ismertetett országos felmérés szerint a válaszadók 86 százaléka támogatja, hogy a szakképzett külföldi EU-állampolgárok - orvosok, kórházi ápolók, tudósok, kutatók, információtechnológusok, üzleti-pénzügyi szakértők, építőipari szakmunkások, sőt képesített bárpultosok is - a Brexit után a jelenlegihez hasonló, vagy akár még nagyobb számban vállalhassanak munkát Nagy-Britanniában.



A British Future szakértői a felmérés eredményét ismertetve kiemelték: azok körében is 82 százalékos a magasan szakképzett külföldi EU-munkaerő jelenlegi szintű, vagy növekvő számú beáramlásának támogatottsága, akik a brit EU-tagságról tavaly nyáron tartott népszavazáson a kilépésre voksoltak.



A közvélemény-kutatás tanúsága szerint a brit választók többsége felmérte a külföldi mezőgazdasági idénymunkások alkalmazásának fontosságát is: 63 százalékuk szeretné, ha a szezonra más EU-országokból érkező külföldi gyümölcsszedők a brit EU-tagság megszűnése után is a mostani vagy még nagyobb számban vállalhatnának munkát Nagy-Britanniában.



A brit mezőgazdasági termelők szövetségének (NFU) elnöke, Meurig Raymond az NFU idei éves kongresszusán kijelentette: a brit agrárszektornak jelenleg évi 85 ezer, 2021-ben már 90 ezer idénymunkásra lesz szüksége, és e munkavállalók nagyon nagy többsége a kelet-európai EU-országokból érkezik. Raymond szerint ha a brit mezőgazdaság az EU-tagság megszűnése után nem fér hozzá e munkaerőforráshoz, "a földeken fog elrothadni a termés".



A British Future számára készült új felmérés szerint azonban a britek többsége más területeken már nem támogatja az alacsony szakképesítésű külföldi EU-munkavállalók alkalmazását: a válaszadók 64 százaléka szeretné e munkavállalói csoport beáramlásának korlátozását. Az országos átlagon belül azoknak az 50 százaléka is így nyilatkozott, akik a tavalyi EU-referendumon a bennmaradásra szavaztak.



London álláspontja szerint a brit EU-tagság 2019 tavaszára várható megszűnésével véget ér a munkavállalók szabad beáramlása is az Európai Unió tagállamaiból.



Amber Rudd belügyminiszter ugyanakkor a Financial Times című londoni üzleti-gazdasági napilapban nemrégiben közölt írásában arról biztosította a brit üzleti szektort és a külföldi EU-állampolgárokat, hogy a brit EU-tagság megszűnése után "sem zárulnak be hirtelen az ajtók", mivel Nagy-Britanniának is érdeke, hogy "a legtehetségesebb, legjobb" munkavállalók számára vonzó helyszín maradjon.