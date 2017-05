A brit választások után 11 nappal megkezdődnek a Brexit-tárgyalások

Theresa May brit miniszterelnök szerint az eredeti menetrendnek megfelelően a jövő csütörtöki brit parlamenti választások után tizenegy nappal megkezdődnek az érdemi tárgyalások az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről.



May hétfőn, egy londoni kampánygyűlésen kijelentette: a menetrend készen van, az "európaiak" is készen állnak a tárgyalások megkezdésére, és nincs mód sem halasztásra, sem a tárgyalási folyamat leállítására.



A brit kormányfő először múlt hétfőn, a kormányzó brit Konzervatív Párt walesi tagozatának akkori kampánygyűlésén tett említést arról, hogy "az európaiak" a június 8-ára kitűzött, előrehozott nagy-britanniai választások után tizenegy nappal akarják elkezdeni a Brexit-tárgyalásokat.

Ennek alapján a kilépési tárgyalássorozat június 19-én, hétfőn indul.



Theresa May sem a múlt héten, sem most nem tett említést arról, hogy a tárgyalások milyen szinten kezdődnek.



Az Európai Unió illetékesei nem hivatalosan már korábban is többször jelezték, hogy az érdemi kilépési tárgyalások csak a június 8-ára kiírt brit parlamenti választások után kezdődhetnek, de a pontos dátumot hivatalosan Theresa May említette először a múlt heti walesi kampányrendezvényen, és ezt a hétfői londoni kampánygyűlésen megerősítette.



Kijelentette: arra kéri a választókat, hogy jövő csütörtökön adjanak neki egyértelmű mandátumot a Brexit-tárgyalások végigvitelére. Theresa May szerint "nem lenne biztonságos döntés", ha a többség a legnagyobb ellenzéki erőre, a Munkáspártra voksolna június 8-án, és aki nem akarja, hogy a Brexit-tárgyalásokat Jeremy Corbyn, a Labour vezetője és miniszterelnök-jelöltje irányítsa, annak konzervatív jelöltekre kell voksolnia.



A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint továbbra is a Konzervatív Párt a jövő heti parlamenti választások esélyese, de támogatottsági előnye a Munkáspártéhoz képest az elmúlt hetekben jelentősen csökkent.



A legnagyobb brit közvélemény-kutató hálózat, a YouGov legutóbbi felmérése már csak ötpontos konzervatív előnyt jelzett, jóllehet ugyanez a cég a parlamenti választások múlt havi bejelentése után nem sokkal még 19 százalékpontos előnyt mért a Konzervatív Pártnak.



A konzervatívok népszerűségének érzékelhető fogyatkozásában része volt a párt választási programjának is, amelyben az időseknek járó állami szociális ellátás szigorítása is szerepelt.