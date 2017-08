A brit kormányfő saját "schengeni övezet" létrehozását javasolja Írországnak

A konzervatív brit vasárnapi újság szerint Theresa May abban bízik, hogy ha lehetővé teszi az ír állampolgároknak a határellenőrzés nélküli beutazást Nagy-Britanniába, Leo Varadkar ír miniszterelnök személyében kulcsfontosságú szövetségesre tesz szert az Egyesült Királyság európai uniós tagságának 2019 márciusában várható megszűnéséről szóló tárgyalásokon.



Az ír kormányfő többször is aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a brit kabinet mindeddig nem kötelezte el magát amellett, hogy nem állítják vissza a határellenőrzést az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és az Ír Köztársaság között, noha ez az egyik legfontosabb kérdés a brit európai uniós tagságról szóló tárgyalásokon.



Az Egyesült Királyság és Írország ugyan nem tagja az EU belső határellenőrzését lebontó schengeni övezetnek, de már évtizedekkel ezelőtt kétoldalú megállapodást kötött, amelynek alapján a két ország között gyakorlatilag megszűnt a határellenőrzés.



A The Sunday Telegraph értesülései szerint a brit kormány javaslatában az szerepel, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határra biztonsági kamerákat és automata rendszámfelismerő-technológiát telepítenének, így oldva meg az ellenőrzést. A zökkenőmentes áruforgalom fenntartása érdekében a brit kormány továbbá javasolni fogja a "megbízható kereskedők" rendszerének létrehozását. Az ebben szereplő vállalkozások szabadon szállíthatnak árut az ír sziget két része között - tudta meg az újság.



Írországból évente hozzávetőleg húszezren mennek Nagy-Britanniába munkavállalás céljából - emlékeztetett a lap által idézett forrás, a Brexit-minisztérium egyik munkatársa. Hozzátette, "Írországból bárki szabadon vállalhat munkát az Egyesült Királyságban és fordítva, és ez így is marad".



A brit európai uniós tagság megszűnése után az EU-s állampolgárok útlevél-ellenőrzés nélkül léphetnek be az Egyesült Királyságba, de csak turistaként, munkát nem vállalhatnak - írta a The Sunday Times, amelynek forrása úgy fogalmazott, az ír állampolgároknak "gyakorlatilag szélesebb jogaik lesznek, mint az EU többi állampolgárának".



A brit kormány várhatóan a jövő héten a kilépéssel kapcsolatos több fontos kérdésben is részletesen ismerteti álláspontját.