A brit Konzervatív Párt szigorítaná Nagy-Britannia bevándorláspolitikáját

A bevándorlás szabályozásának szigorítása is szerepel a kormányzó brit Konzervatív Párt választási programjában.



A három hét múlva esedékes előrehozott parlamenti választásokra kidolgozott programot - amely a "Forward, Together" (Előre, együtt) címet viseli - csütörtök délután hozzák nyilvánosságra.



A hajnalban ismertté vált néhány előzetes részlet szerint a kormány - ha a Konzervatív Párt megnyeri a június 8-ai választásokat - a jelenlegi ezer fontról kétezer fontra (csaknem 750 ezer forintra) emeli azt a járulékot, amelyet a brit vállalatoknak kell fizetniük az Európai Unión kívülről toborzott, szakképesítést igénylő állásokban foglalkoztatott minden egyes munkavállaló után.



Ezt az összeget a kormány a brit munkavállalók szakképzésének fejlesztésére fordítja.



A programban Theresa May miniszterelnök az előzetes ismertetés szerint egyértelművé teszi azt is, hogy a brit EU-tagság megszűnése után az Európai Unióból érkező munkavállalók bevándorlásának szabályozása is szigorodik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az unión belüli szabad mozgás alapelvét a kilépés után Nagy-Britannia nem érvényesíti.



Theresa May már korábban is többször egyenes utalást tett arra, hogy a bevándorlási szabályok szigorítása várható, miután Nagy-Britannia kilépett az EU-ból. A kormányfő érvelése szerint ugyanis a brit EU-tagságról tartott tavaly júniusi népszavazás - amelyen a kilépést pártolók kerültek szűk többségbe - megmutatta, hogy a britek nem akarják az EU-n belüli szabad mozgás elvének érvényesítését úgy, ahogy az eddig történt, és az Európai Unió tagországaiból érkezők bevándorlásának számszerű szabályozását kívánják.



Theresa May azt a célt is kitűzte, hogy a kétszázezret jóval meghaladó jelenlegi szintről "néhány tízezer főre" kell csökkenteni az évenkénti nettó bevándorlást, bár ezt a tervet a Konzervatív Párton belül is többen megvalósíthatatlannak tartják.



A legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt e hét elején közzétett választási programjában a bevándorlás "ésszerű szabályozását" helyezte kilátásba, de közölte, hogy nem tesz "hamis ígéreteket" a bevándorlás számszerű korlátozására, és kormányra kerülése esetén azonnal garanciát vállalna a Nagy-Britanniában élő összes külföldi EU-polgár minden jogosultságának megőrzésére.