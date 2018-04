A bebörtönzött volt elnök a legesélyesebb jelölt a brazil választáson - ha indulhat

Brazíliában magasan a bebörtönzött volt elnök, Luiz Inácio Lula da Silva a legesélyesebb jelölt az októberi elnökválasztáson - 31 százalékos támogatottsága van egy friss felmérés szerint -, de kicsi a valószínűsége annak, hogy lehetősége lesz indulni rajta.



A korrupció és pénzmosás miatt 12 évi börtönbüntetésre ítélt Lula da Silva április 7-én vonult be a börtönbe. Két nappal korábban a legfelsőbb bíróság elutasította a kérését, hogy ne kelljen bekerülnie, amíg ki nem meríti az összes jogorvoslati lehetőséget. Ezért a volt államfő az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához fordult segítségért. A bizottság - szóvivője szerint - meg fogja vizsgálni a kérést. Lula da Silva két napig a fémipari dolgozók szakszervezetének Sao Pauló-i székhelyén tartózkodott, de múlt vasárnap feladta magát a rendőrségen.



A Datafolha nevű közvélemény-kutató cég szerdától péntekig elvégzett felmérésének eredménye szerint az elnöki posztot 2003-2010 között betöltő Lula támogatottsága hat százalékponttal csökkent a legutóbbi, januári felméréshez képest. Jair Bolsonaro szélsőjobboldali jelölt a voksok 15 százalékát kapná meg, ha most volna a választás, Marina Silva, Lula kormányának volt környezetvédelmi minisztere pedig a 10 százalékát. Bolsonaro támogatottsága januárban 16 százalékos volt.



Viszont azzal a feltevéssel, hogy Lula nem indulhat, Bolsonarót most 17 százaléknyian támogatják, Marina Silvát pedig 16 százaléknyian. Michel Temer jelenlegi elnök - aki nem biztos még, hogy jelölteti magát - a szavazatok mindössze két százalékát kapná meg most.



A brazil törvények szerint nem tölthet be köztisztviselői posztot az, akit bíróság jogerősen elítélt.