A bebörtönzött volt elnök a legesélyesebb jelölt a brazil államfőválasztáson

Az Ibope intézet által megkérdezett emberek harmada támogatja a brazil Munkáspárt alapítóját, s ezzel messze vezet Jair Bolsonaro szélsőjobboldali jelölt előtt, aki a voksok 15 százalékát kapná meg, ha most volna a választás, Marina Silva, Lula kormányának volt környezetvédelmi minisztere pedig a 7 százalékát.



Egyelőre azonban nem világos, hogy Lula indulhat-e október 7-én. A korrupció és pénzmosás miatt 12 évi börtönbüntetésre ítélt volt április 7-én vonult be a börtönbe, s ezért elvileg nem jelöltethetné magát a voksoláson. Az ország legfelsőbb választási törvényszéke azonban kivételt tehet ez alól, de döntésére augusztusig várni kell.



Brazília hivatalban lévő elnöke, Michel Temer májusban jelentette be, hogy nem indul a választáson. Az Ibope felmérése szerint a válaszadók mindössze 4 százaléka értékelte jónak vagy kiválónak Temer eddigi kormányzati munkáját, míg a megkérdezettek 79 százaléka rossznak.