A bajor kormány önálló határrendőrséget és menekültügyi hivatalt állít fel

Önálló határőrizeti rendőrség és menekültügyi hivatal felállításáról döntött az új összetételű bajor tartományi kormány pénteken.



A Markus Söder vezette kormány első üléséről kiadott közlemény szerint a határőrizettel foglalkozó rendőri szerv július 1-jétől kezdi meg működését és 1000 főből áll majd, központja a bajor-osztrák határnál fekvő Passauban lesz. Felszerelik egyebek között drónokkal, amelyeket a zöldhatáron vetnek be az illegális határátlépés visszaszorítására.



A határőrizet Németországban szövetségi hatáskör, de a müncheni vezetés el akarja érni, hogy a bajor határrendőrök a szövetségi rendőrség által végzett valamennyi határigazgatási műveletbe, például az útlevelek ellenőrzésébe is bekapcsolódhassanak. Ezért tárgyalást kezdeményeznek a szövetségi kormánnyal.



A menedékkérők többsége a bajor-osztrák határnál éri el Németország területét, ezért a nemzetközi menekültválság eddigi legsúlyosabb szakaszában, 2015 szeptemberében ideiglenesen visszaállították az ellenőrzést ezen a határszakaszon.



Az európai uniós szabályok alapján az intézkedést az idén május 12-ig lehet fenntartani. München szerint ismét meg kell hosszabbítani az engedélyt. Ezzel a szövetségi belügyminiszter, Horst Seehofer - az előző bajor kormányfő - is egyetért.

A Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke az utóbbi napokban többször kijelentette, hogy a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet érintett határszakaszain egészen addig fenn kell tartani a rendkívüli állapotot jelentő ellenőrzést, ameddig nem megfelelő az övezet külső határának védelme.



Markus Söder kormányának első ülésén arról is döntöttek, hogy a tartomány teljes területén erősítik a rendőri jelenlétet, és 2020-ig évente rendre 500-zal növelik a rendőrök számát, amely több mint 42 ezer fővel már most történelmi csúcson van.



A rendőrség megerősítése egész Németországban egyedülálló - idézték a közleményben Joachim Herrmann belügyminisztert. A fejlesztés azt szolgálja, hogy Bajorországban továbbra is "nagyobb biztonságban éljenek az emberek, mint másutt" - utalt a CSU-s politikus arra, hogy a 16 tartomány közül Bajorországban a legjobb a közbiztonság.



A menekültügy szintén alapvetően szövetségi hatáskör Németországban, a menedékkérők ügyében a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal (BAMF) dönt. A bajor kormány ezen a területen nem kíván a szövetségivel megegyező jogosítványokat. A tartományi menekültügyi hivatal a BAMF "erős partnere" lesz - mondta ezzel kapcsolatban Joachim Herrmann.



Németország gondoskodik a rászorulókról, ezt mutatja, hogy "egy nagyszerű közös erőfeszítéssel sikerült több mint egymillió menekültet és menedéket kereső embert ellátni országunkban" - emelte ki a közlemény szerint Markus Söder. A miniszterelnök hozzátette, hogy a maradásra jogosult embereket a lehető legjobban be kell illeszteni a társadalomba, a németországi tartózkodásra nem jogosult embereket pedig "következetesen vissza kell vezetni a származási országukba". Ennek a feladatnak a "jobb, gyorsabb és hatékonyabb" elvégzésére alakítják meg a tartományi menekültügyi hivatalt, amelynek szintén 1000 munkatársa lesz.