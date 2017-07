˝Ki kellene hátrálni a Brexitből˝

Új vezető áll csütörtöktől Sir Vince Cable személyében a harmadik legnagyobb országos brit parlamenti erő, a Liberális Demokraták élén. Pártvezetőként elmondott első beszédében Cable kijelentette, hogy meg kellene találni a módját "a kihátrálásnak a Brexitből".



A 74 éves Vince Cable a Liberális Demokraták egyik legtekintélyesebb veteránja, aki a 2010-2015 közötti konzervatív-liberális kormánykoalícióban az üzleti ügyek miniszteri tisztségét töltötte be.



Ő volt az egyetlen jelölt a Liberális Demokraták vezetői posztjára - amely egyben miniszterelnök-jelölti tisztséget is jelent -, miután az előző vezető, Tim Farron a múlt havi előrehozott parlamenti választások után lemondott.



Csütörtökön gyakorlatilag automatikusan ő került a párt élére, mivel a délutáni határidőig senki más nem jelentkezett a tisztségre.



Cable a választási procedúra eredményének csütörtöki bejelentése után, vezetőként elmondott első beszédében kijelentette: a két legnagyobb parlamenti pártban, a kormányzó Konzervatív Pártban és az ellenzéki Munkáspártban egyaránt "ideológusok" vették át az irányítást, és a brit politikából mára "teljesen kiveszett a józan ész, a mérséklet és a kölcsönös tisztelet".



A Brexitről, vagyis a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatról azt mondta: attól tart, hogy a kilépési feltételekről folyó tárgyalások "katasztrofális végkifejlet" felé tartanak, mivel a folyamatot egy "működésképtelen, szétesőben lévő" kormány irányítja.



Cable szerint éppen ezért ki kellene dolgozni az "exit from Brexit" stratégiáját, vagyis annak forgatókönyvét, hogy Nagy-Britannia miként tudna kihátrálni a Brexit-folyamatból.



A Liberális Demokraták választási programjának sarkalatos eleme volt, hogy a brit választóknak újabb népszavazáson kell lehetőséget adni a véleménynyilvánításra a Brexit-folyamatról még a brit EU-tagság 2019 márciusára várható megszűnése előtt.



Csütörtöki beszédében Vince Cable kijelentette: meggyőződése szerint "teljes mértékben igazolást nyer" ez az álláspont, amint a Brexittel járó gondok a folyamat során egyre világosabbá válnak.



Sir Vince néhány napon belül másodszor fejti ki ezt az álláspontját. A BBC televíziónak nyilatkozva a minap kijelentette: az emberek rá fognak jönni, hogy a brit EU-tagságról tartott tavalyi referendumon - amelyen a kilépésre szavazók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe - nem arra voksoltak, hogy elszegényedjenek, ezért az ő meggyőződése szerint ismét napirendre kerül majd az a kérdés, hogy Nagy-Britannia ne maradjon-e mégis az Európai Unió tagja. "Kezdek hinni abban a lehetőségben, hogy esetleg nem lesz Brexit" - fogalmazott a liberális politikus a múlt heti BBC-interjúban, hozzátéve: a kiutat egy újabb népszavazás kínálhatja, abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a Brexit katasztrofális következményekkel jár.