˝Év úticélja˝ díjat nyert Indonézia

Indonézia nyerte el az ázsiai-csendes óceáni régióban az idei "Év úticélja" díjat, amelyet a Travel Trade Gazette (TTG) turisztikai szaklapot kiadó nemzetközi médiavállalat osztott ki - adta hírül az indonéz idegenforgalmi minisztérium pénteken.



Indonézia képviselői csütörtök este vehették át a díjat a Travel Trade Gazette (TTG) Bangkokban rendezett 28. régiós TTG Travel Awards díjátadó ünnepségén.



Indonézia a régió turisztikai nagyhatalmait, az utóbbi év díjnyerteseit, Thaiföldet és Szingapúrt is maga mögé utasította idén.



Joko Widodo elnök célul tűzte ki, hogy az indonéz gazdaság vezető ágazatává tegye a turizmust egyebek között az olaj-és gázipar helyett.



2019-re a kormány azt szeretné elérni, hogy évi 20 milliónál is többen látogassanak Indonéziába, és a turisztikai szektor évente 24 milliárd dollár bevételt biztosítson az ország számára.



Júliusban éves szinten 21,80 százalékkal, 1,13 milliós rekordszintre emelkedett az Indonéziába látogató turisták száma az indonéz statisztikai hivatal adatai szerint, az augusztusi adatokat október 2-án közli a hivatal.



A világ legnépesebb muzulmán országában a legnépszerűbb turisztikai célpont Bali volt, ahová júliusban több mint 591 ezren látogattak el, a fővárost, Jakartát csaknem 275 ezren, míg Batamot 117 ezernél több turista kereste fel.



A Világgazdasági Fórum független nonprofit alapítvány idei jelentése szerint az utazási és turisztikai versenyképességi mutató (Travel and Tourism Competitiveness Index 2017) alapján összesítésben Indonézia a 136 tagú rangsorban a 42. helyen szerepel idén, nyolc helyet javítva a legutóbbi, két évvel ezelőtti jelentéshez képest.



A 226 milliós ország lakosainak túlnyomó többsége muzulmán, de az ország alkotmánya világi jellegű, a tízmilliós Jakarta lakóinak 85 százaléka is muzulmán.



Az indonéz statisztikai hivatal adatai szerint az ország bruttó hazai terméke a második negyedévben 5,01 százalékkal bővült éves szinten, a növekedés üteme megegyezett az első negyedévivel, de elmaradt az elemzők által várt 5,1 százaléktól.



Joko Widodo elnök korábban ígéretet tett, hogy ötéves elnöksége végéig, 2019-ig 7 százalékra gyorsítják fel a gazdasági növekedést, amelyben az idegenforgalom teljesítménye is jelentős szerepet játszik.