91 évesen diplomázott egy thaiföldi nő

Fotó: AP

Kimlan Dzsinakul a Szukhothai Thammathirat Nyitott Egyetemen végezte el a humánökológia mesterszakot. A diplomáját Maha Vadzsiralongkorn királytól vehette át, aki apja halála után tavaly került trónra. Thaiföldön hagyományosan a király család tagjai adják át az állami egyetemek diplomáit.

Boldog vagyok és megtisztelve érzem magam, amiért a király ilyen mérhetetlen kegyet gyakorolt

- mondta a PBS thai köztelevíziónak Dzsinakul, aki családjával Phajao tartományban lévő otthonából 725 kilométert utazott Bangkok északi részéig, hogy részt vehessen a diplomaosztón.A Szukhothai Thammathirat Nyitott Egyetem idős emberek számára is indít kurzusokat, távoktatásban és részidőben is. Idén 199 olyan diákja volt, aki elmúlt 60 éves. Az egyetem szerint kora ellenére Dzsinakul nem részesült kivételes elbánásban, több vizsgát meg is kellett ismételnie, mert elsőre megbukott. A dékán elmondta, hogy az idősebb diákoknál elsősorban a gyakorlati dolgokra koncentrálnak, így az ismereteket azonnal hasznosíthatják is.