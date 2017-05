85 évesen akarta meghódítani a Mount Everestet, meghalt az alaptáborban

A 85 éves volt nepáli katona szombat délután halt meg az alaptáborban, az orvosok szerint valószínűleg szívinfarktusban - közölte a nepáli idegenforgalmi minisztérium hegymászásért felelős illetékese, Gjanendra Sresztha.



Az 1931 júniusában született hegymászó 2008-ban 77 évesen ért fel a 8848 méteres csúcsra, 2013-ban azonban felülmúlta egy japán vetélytársa, Miura Juicsiro, aki 80 évesen mászta meg a világ legmagasabb hegyét. Sercsan márciusban jelentette be, a tavaszi szezonban újra nekivág a Mount Everestnek, hogy ismét az övé legyen a Guinness-rekord.



Sercsan azt mondta, hogy eltökéltsége, az istenek és jóakaróinak áldása révén bízik a sikerben. Expedíciója során a világbékéért, az emberiségért és az anyatermészet megóvásáért fog imádkozni. "Bírom az istenek támogatását. Nem fogok meghalni, épségben visszatérek" - tette hozzá.



Szerinte a kor nem szab gátat az ambíciónak. "Nincsenek egészségi gondjaim, átestem különféle vizsgálatokon, nincs akadálya az expedíciónak. És nagyon boldog vagyok, mert az álmom megvalósításának küszöbén állok" - mondta.



A hegyekben született veterán katona már 2015-ben is próbálkozott a Mount Everest újrameghódításával, de az április 25-i pusztító földrengés miatt nem járt sikerrel. A mostani szezonra való felkészülés jegyében rövidebb és hosszabb túrákat is tett a közelmúltban. Családja támogatását élvezve örömmel töltötte el, hogy ilyen idős korában próbára teheti erejét.



A napokban kezdődő idei szezonban minden korábbinál több, csaknem 400 hegymászó készülődik arra, hogy felmásszon a világ legmagasabb pontjára.