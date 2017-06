Tucatnyi per és többszöri halasztás után az olasz semmítőszék negyvenhárom év után hozott jogerős ítéletet a Brescia városában 1974-ben történt terrorista merénylet ügyében életfogytiglani börtönt szabva ki az időközben megöregedett két egykori újfasiszta terroristára - jelentette az olasz sajtó szerdán.



A nyolc halottat és százkét sebesültet okozó pokolgépes merénylet kitervelő Carlo Maria Maggit 82 évesen ítélték életfogytiglanra, a merényletet végrehajtó Maurizio Tramontét pedig 65 éves korában.



Maurizio Tramontét szerdán Portugáliában letartóztatták. A súlyos beteg Carlo Maria Maggi velencei otthonában tartózkodik.



1974. május 28-án robbant bomba az észak-olaszországi Brescia városában, a piazza della Loggia nevű központi téren, ahol a baloldali szakszervezetek tüntetése zajlott a neofasiszta terrorizmus ellen. A pokolgép a tér egyik hulladéktartójában volt elrejtve. A bresciai merénylet az egyik legsúlyosabb terrorista akciója volt a hatvanas évek vége és a nyolcvanas évek eleje között Olaszországban zajló úgynevezett óloméveknek, amikor gyakoriak voltak a terrorcselekmények és az emberrablások.



Carlo Maria Maggit és Maurizio Tramontét többször is bíróság elé állították: tizenöt pert indítottak ellenük, de a halasztások, illetve a perújraindítások miatt jogerős ítélet sohasem született. Az ügyészségek nyomozását és a jogi eljárást az is nehezítette, hogy Maurizio Tramonte a korabeli olasz titkoszolgálatok egykori informátora volt.



Az utolsó tárgyalás 2012-ben indult, amelynek során a másodfokú bíróság a két vádlottat felmentette bizonyítékok hiányában. A semmítőszék jogi kifogásai miatt azonban újabb másodfokú eljárás indult, amely jogerős életfogytiglani ítéletet hozott.