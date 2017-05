77 éves korában elhunyt Michael Parks, a Twin Peaks legendás színésze

Elhunyt 77 éves korában Michael Parks amerikai színész, a Twin Peaks-tévésorozat és a Kill Bill-filmek sztárja, aki olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Quentin Tarantino, Robert Rodriguez és Kevin Smith.



A Veszett világ és az Oscar-díjas Django elszabadul című filmben is szereplő színészt szerdán érte a halál, okát nem közölték - írta a The Hollywood Reporter.



Gazdag hollywoodi pályafutása alatt számos neves rendező hívta meg filmjeibe, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez és Kevin Smith szerdán az Instagramon emlékeztek meg róla.



"Michael volt és immár örökké marad is a legjobb színész, akit valaha ismertem. A Veszett világot és az Agyar című filmet is kifejezetten neki írtam, annyira szerettem a játékát" - idézte fel Smith.



Parks 1940-ben született Kaliforniában, apja baseballjátékos volt. A hatvanas évek elején tűnt fel először a televízióban, majd több tévésorozat sztárjaként (The Colbys, Then Came Bronson) ismerte meg a közönség. A Twin Peaksben Jean Renault kanadai drogdílert alakította.



Szerepelt Ben Affleck Az Argo-akció című filmjében, az Alkonyattól pirkadatig című horrorban, Tarantion Kill Bill-filmjeiben Earl McGraw és Esteban Vihaio szerepét játszotta. Tavaly Az utolsó emberig című akciófilmben és a Greater című sportdrámában láthatta a közönség a mozikban.