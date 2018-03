76 embert menekült meg Kelet- Gútából

Tizenhét család, vagyis összesen 76 ember hagyta el hétfőn a szíriai lázadók kezén lévő Kelet-Gúta térségét a humanitárius folyosón - közölte a szíriai orosz békéltető központ parancsnoka. Jurij Jevtusenko vezérőrnagy elmondta: az evakuáltak között volt 49 gyermek is.



A központ parancsnoka ugyanakkor hangsúlyozta fegyveres csoportok ismételten tüzet nyitottak a Damaszkusz elővárosi térségét elhagyni kívánó civilekre. Hozzátette, hogy a nap folyamán Kafr Batna településen újból tüntettek a lakosok a fegyveres milíciák ellen: ezúttal több mint háromezren vonultak az utcákra azt követelve, hogy elhagyhassák a települést és akadálymentesen elérhessék a dzsiszrini humanitárius folyosót. Azonban amikor megpróbáltak elmenni, a szélsőségesek tüzet nyitottak rájuk, és öten életüket vesztették.



A Bassár el-Aszad szíriai elnök szövetségesének számító Oroszország által fenntartott békéltető központ emellett közölte azt is, hogy hasonló tüntetés volt a kelet-gútai térség legnagyobb városában, Dúmában is. Jurij Jevtusenko szerint a kiélezett helyzet ellenére tárgyalásokat folytatnak a Dzsejs al-Iszlám nevű lázadócsoporttal a civilek, a harcosok, valamint a sebesültek és betegek mielőbbi evakuálásáról a szíriai kormányerők által ostromolt térségből. A vezérőrnagy kitért arra is, hogy a nap folyamán hárman meghaltak és 22-en megsebesültek Damaszkuszban és környékén az ellenzéki fegyveresek által kilőtt aknavetőgránátoktól.