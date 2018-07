70 éve nem történt ilyen szörnyűség New York partjainál

Amerikai illetékesek megerősítették, hogy valóban cápa harapott meg egy fiút a New York-i Fire sziget partjainál.



New York állam környezetvédelmi ügynöksége szerint a 13 éves fiú lábából eltávolított fogdarab egy cápáé, de a szakemberek nem tudták meghatározni, milyen cápa követte el a támadást a fog hiányos állapota miatt.



Az illetékesek azt sem tudták megerősíteni, hogy valóban cápa harapott meg egy 12 éves lányt a térségtől néhány kilométerre, egy másik strandon.



Mindkét gyermeket szerdán érte támadás, a hatóságok azonnal lezárták az érintett strandokat. A gyermekeket kórházban ellátták, mindketten teljesen fel fognak épülni.



Hetven éve nem fordult elő, hogy New York állam partjainál cápa támadjon emberre, az utolsó, 1948-as eset előtt is csupán 10 cápatámadást jegyeztek fel a térségben.



Amerikai oceanográfusok egy minapi tanulmánya szerint a New York-i öböl a fehér cápakölykök egy fontos óvodája. Műholdas és akusztikus technológiával 10 fehér cápakölyök vándorlását követve állapították meg a szakemberek, hogy Long Island délkeleti partjainak sekély vízében a későnyári hónapokban keresnek menedéket a nagy tengeri ragadozók elől az egyévesnél fiatalabb fehér cápák.