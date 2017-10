59-re nőtt a Las Vegas-i tömegmészárlás halálos áldozatainak száma - nem volt mindenki együttérző

Rendőrök a Las Vegasban történt lövöldözés helyszínén.

Fotó: MTI/AP/John Locher

Azonnali hatállyal elbocsátották helyi idő szerint hétfőn Hayley Geftman-Goldot, a CBS televízió alelnökét, mert a közösségi médiában azt írta:Hayley Geftman-Gold, aki egyúttal a CBS jogtanácsosa is volt, még hétfő éjjel bocsánatkérő közleményt adott ki, amelyben "védhetetlennek" nevezi saját kijelentését, melyet "őszintén sajnál".Az elbocsátott CBS-alelnök világossá teszi, hogy"Ennek az értelmetlen erőszaknak a legmélyebb együttérzést kell kiváltania" - húzta alá Geftman-Gold.A CBS a Fox News hírcsatorna megkeresésére leszögezte: Geftman-Gold körülbelül egy évet töltött a cégnél, megsértette a vállalat normáit, és többé már nem a CBS alkalmazottja. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az elbocsátott alelnök nézetei "mélyen elfogadhatatlanok a CBS valamennyi munkatársa számára", egyúttal együttérzését fejezte ki a tragédia sebesültjeinek és az áldozatok családtagjainak.New York állam ügyvédi kamarája hétfőn petíciót fogalmazott meg, amelyben elítélte Geftman-Gold "helytelen szakmai viselkedését". A petíciót hétfőn késő estig mintegy ezren írták alá.Donald Trump elnök hétfőn rövid beszédében leszögezte: a Las Vegasban elkövetett tömegmészárlás "velejéig gonosz cselekedet" volt. Az elnök elrendelte, hogy az országban péntekig mindenütt engedjék félárbócra az amerikai zászlót, feleségével együtt pedig szerdán Las Vegasba látogat.Az incidens helyi idő szerint vasárnap este fél tizenegykor kezdődött a Mandalay Bay Hotel és Kaszinónál Jason Aldean énekes koncertjének vége felé. A támadó a hotel 32. emeletéről, egy erkélyről lövöldözött automata fegyverből a szállodával szemben megrendezett szabad téri koncert nézőire.A countryfesztiválon mintegy 22 ezren vettek részt, 527 sebesültet kórházakban ápolnak. Sok halálos áldozatot még mindig nem sikerült azonosítani.Az amerikai televíziók mindegyikében a halálos áldozatok képeit mutatják be és családtagok, ismerősök segítségével elevenítik fel életüket: vannak köztük fiatalok, középkorúak és nagymamák, nők és férfiak, ápolónő, egyetemi jégkorong-csapat edzője, tanár, szolgálaton kívüli rendőr. Az ABC és a CNN televíziók helyszínről tudósító riporterei a kórházakban ápoltak közül kerestek fel néhányat.

A 64 éves elkövető - aki a lövöldözés után öngyilkos lett -, Stephen Craig Paddock nyugállományba vonult könyvelő, kétszeresen elvált és egyedül élő férfi volt. Egy 18 ezer lelket számláló kisvárosban, Mesquite-ben élt, Nevada északkeleti részén.A rendőrség hétfőn házkutatást tartott három hálószobás lakásában, és igazi fegyverarzenált, 18 tűzfegyvert, több ezer lőszert, valamint robbanóanyagokat talált. A szállodai szobában, ahonnan Paddock lövöldözött, majd ahol öngyilkos is lett, 16 tűzfegyvert találtak a rendőrök. Némelyikük automata, vagy félautomata lőfegyver volt, amelyet feltételezhetően Paddock alakított át - illegálisan - automata fegyverré.Eddig nem világos, hogyan jutott ennyi fegyverhez. Vadász volt, aki Alaszkára érvényes vadászengedéllyel rendelkezett. A lakásához közeli fegyverboltban - amint azt a bolt tulajdonosa elmondta - legálisan vásárolt fegyvert, de a boltos nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy hány fegyvert vásárolt nála. Az NBC televízió riportja szerint Paddock két nevadai fegyverboltban is "bevásárolt".A tömeggyilkosról kiderült, hogy nem volt pszichopata, semmiféle kezelés alatt nem állt, korábban sem. Egészséges ember volt, aki pilóta-engedéllyel is rendelkezett, bár ez lejárt és megújításra várt.A rendőrség egyelőre nagy erőkkel nyomoz, hogy megpróbálja felderíteni a tragédia hátterét, Stephen Paddock vélhető motivációit.Stephen Craig Paddockról sok információt mondott el a floridai Orlandóban élő öccse, Eric Paddock. Valamennyi fontos televíziós csatornának és napilapnak nyilatkozott. Délelőtt még csupán annyit mondott, hogy "derült égből villámcsapásként" érte őt és családját a hír, mert a bátyját békés embernek ismerte, akinek korábban soha nem volt összeütközése a törvénnyel. Később a családi háttérről is beszélt az NBC televízió munkatársainak.Elmondta, hogy édesapjukat igazán nem ismerték, mert bankrablásért börtönben ült.A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyilvánosságra hozta azt is, hogy a tömegmészárlás elkövető Stephen Paddock apja még a hatvanas években megszökött a börtönből, az FBI egyik legkeresettebb bűnözője volt, ám miután ismét elfogták, a rá következő évben feltételesen szabadlábra helyzeték, miután az FBI besúgója lett. Nagy szerencsejátékos volt.A tömegmészárlást elkövető Stephen Paddockról szintén kiderült, hogy ugyancsak szerencsejátékos volt, méghozzá rendszeresen és nagyban játszott. Testvére - az amerikai AP hírügynökségnek - hétfőn későn délután már azt állította róla, hogy többszörös milliomos volt, tudomása szerint ingatlankereskedelemből. A rendőrség szerint viszont a férfi nem milliomos, csupán nagyon tehetős volt, és a pénze szerencsejátékból, elsősorban videós pókerból származott.A The Washington Post című lap - rendőrségi forrásokra hivatkozva - azt közölte, hogy Paddock a tett elkövetése előtt nem sokkal nagy összegeket utalt át egyik számlájáról a másikra.