50 napja tüntetnek százezrek a venezuelai kormány ellen

Százezrek vonultak utcára Venezuelában a Nicolás Maduro elnök vezette kormány elleni tüntetések ötvenedik napján szombaton.



Az AFP francia hírügynökség szerint a dél-amerikai ország nagyvárosaiban tüntetők száma meghaladta a kétszázezret. A fővárosban, Caracasban mintegy 160 ezren vettek részt a tiltakozásban.



Caracasban a "milliók menetének" nevezett tüntetésen újból heves összecsapások voltak a biztonsági erők és az aktivisták között, 46-an megsérültek. A hatóságok könnygázzal oszlattak, az ellenzéki aktivisták pedig kövekkel és botokkal felfegyverkezve vonultak ellenük. Az ellenzék szerint ez volt az eddigi legnagyobb tiltakozó akció.



"Minél nagyobb az elnyomás, annál erősebb az ellenállás és a Venezueláért folytatott harc" - hangoztatta Henrique Capriles ellenzéki vezető a caracasi belügyminisztérium épületéhez tartó meneten. "Bandita, korrupt, tűnj el" - üzente Madurónak az ellenzéki politikus.



Az El Nacional szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy egy autós szándékosan gázt adva hajtott bele a tüntetők tömegébe Caracasban. A venezuelai lap úgy tudja, egy embert súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak, míg a jármű vezetője - aki ellen körözést adtak ki - betört szélvédőjű kocsijával elhajtott a helyszínről.



A szombati tüntetésekre készülve a hadsereg lezárta a főváros központi fekvésű kormányzati negyedébe vezető utakat, valamint legalább 10 metróállomást is.



Maduro emellett videókat tett közzé arról, hogy letekert ablakokkal autózik éjszaka Caracas kerületeiben. A péntek este készült egyik felvételen a népszerűtlen államfő a rend helyreállításáról beszélt, miközben az ellenzéki mozgalom egyik központjának számító negyeden hajtott végig. "Nézzétek milyen békés itt minden. Legyőzzük a barikádépítőket és az erőszaktevőket" - hangoztatta.



A fővároson kívül mind a 23 venezuelai szövetségi államban tüntettek. Az április eleje óta tartó tiltakozások és fosztogatások során eddig 48-an vesztették életüket, és több mint 2000-en lettek kerültek őrizetbe. Egy venezuelai civil szervezet összesítése szerint április 1-jétől 2614 embert vettek őrizetbe a tüntetések miatt.



A nyugat-venezuelai Táchira szövetségi állam fővárosában az AFP becslései szerint több mint 40 ezren tüntettek Maduro ellen. San Cristóbalban 2600 katonát vetettek be az elmúlt napok fosztogatásai, valamint a rendőrség és a hadsereg létesítményei elleni támadásokat követően.



A dpa német hírügynökség értesülései szerint Colonia Tovarban is heves összeütközések voltak, ami miatt szombaton a hadsereg ellenőrzése alá vonták a Caracas közelében fekvő 20 ezres várost. Aktivisták hiábavalóan próbálták úttorlaszokkal megakadályozni a hadsereg bevonulását.



Az ellenzék új választásokat követelve azzal vádolja Madurót, hogy diktatúrát akar teremteni a világ legnagyobb olajkészletével rendelkező, de súlyos politikai és gazdasági válságban lévő országban.