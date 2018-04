4 halott és 20 sérült: tömegbe hajtott egy jármű a németországi Münsterben

Egy pszichés gondokkal küszködő német férfi a Münsterben szombaton történt tömeges gázolás elkövetője, és az üggyel kapcsolatban nincsenek terrorizmusra utaló jelek - jelentette a Süddeutsche Zeitung (SZ) című német lap és két német regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportja.A beszámoló szerint egy 1969-ben született német férfi, Jens R. vezette a kisteherautót, amely Münster belvárosában szombat délután röviddel fél négy előtt teraszon ülő emberek közé hajtott.Jens R. 2014-ben és 2016-ban is pszichés gondokkal tűnt fel - tették hozzá.A Bild című lap a hírportálján azt írta, hogy a 48 éves férfi - aki három embert megölt, húszat megsebesített és a gázolás után végzett magával - büntetlen előéletű. A rendőrség este megkezdte lakásának átkutatását, a lap szerint robbanóanyagot keresnek és a művelethez különleges egységeket is mozgósítottak.Az SZ, az NDR és a WDR tényfeltáró munkacsoportja és a Bild információit a rendőrség estig nem erősítette meg és nem cáfolta.Angela Merkelt a kancellár szombat esti közleménye szerint mélyen megrázta az eset. A hatóságok "most minden elképzelhetőt megtesznek a cselekmény feltárásáért, az áldozatok és hozzátartozóik támogatásáért" - áll a közleményben, amelyben Angela Merkel köszönetet mondott a résztvevő szakembereknek.Hozzátette, hogy állandó kapcsolatban áll Horst Seehofer belügyminiszterrel, Olaf Scholz alkancellárral és Armin Laschet észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnökkel.Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter közölte, hogy a münsteri és az észak-rajna-vesztfáliai rendőrség teljes erővel dolgozik az ügy feltárásán, és a szövetségi biztonsági szervek szorosan egyeztetnek a tartományi hatóságokkal.A sebesültek közül hatan életveszélyes állapotban vannak. A münsteri egyetemi klinikán bevezették a vészhelyzetre kidolgozott intézkedéseket, így egy külön osztályt biztosítottak a sebesülteknek és felszólították véradásra a város lakosságát. Este visszavonták a felszólítást, közölve, hogy bőven elég jelentkező gyűlt össze a klinikánál.A tömeges gázolás miatt a tartomány úthálózatának több pontján rendkívüli rendőri ellenőrzést kezdtek gépkarabéllyal felfegyverzett, golyóálló mellényes rendőrök részvételével - írta hírportálján a Rheinische Post című tartományi lap.Négy halottról és legalább 20 sérültről tudnak, és bár rendőrségi források még nem konkretizálták a számokat, de a tűzoltóság szóvivője szerint:

50 embert gázolt el a furgonos terrorista.

kép: Origo

kép: Origo

kép: Origo

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város központját lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak - közölte a rendőrség.A kisteherautó teraszon ülő emberek közé hajtott délután Münster történelmi belvárosában, vezetője a gázolás után végzett magával - mondta egy rendőrségi szóvivő a Rheinische Post című tartományi lapnak.A helyszínelés során, kora este a kisteherautóban gyanús tárgyat találtak, ezért kiürítették a környéket és vizsgálják, hogy veszélyes-e a tárgy - tette hozzá a szóvivő.Több német országos hírportál arról ír, hogy a rendőrség feltételezése szerint terrortámadás történt. Az igazságügyi tárca közölte, hogy legkevesebb hárman - a kisteherautó vezetőjével együtt négyen - meghaltak. A sebesültek száma harminc és ötven között lehet, köztük hatan életveszélyes állapotban vannak.A münsteri rendőrség a Twitteren a találgatások és a nem megerősített információk terjesztésének mellőzését kérte.Az eset a helyiek és a turisták körében is népszerű Kiepenkerl nevű vendéglő előtti téren történt.A német szövetségi kormány ügyeletes szóvivője útján kinyilvánította részvétét az áldozatok és a sebesültek hozzátartozóinak. Így tett Münster polgármestere, Markus Lewe is, aki egyben köszönetet mondott a mentésben és az ügy feltárásában résztvevő szakembereknek. Újságíróknak elmondta, hogy egyelőre nem ismert az eset háttere.