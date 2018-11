3D-s programmal figyelik évek óta Kim Dzsong Un egészségi állapotát

Az észak-koreai kísérleti atomrobbantások helyszíne környékéről származó talajmintát elemez a dél-koreai hírszerzés - közölték pénteken parlamenti képviselők. A dél-koreai nemzeti hírszerzés (NIS) a héten a parlament hírszerzési bizottságában azt is közölte, hogy 3D-s videoelemző program segítségével megfigyelik Kim Dzsong Un észak-koreai vezető egészségét - mondták képviselők. "A NIS külföldi szakértők segítségét kérte a talajminta vizsgálatához, amelyet a kísérleti atomrobbantás helyszíne körzetéből vettek közvetlenül a május 24-én, bezárása után" - mondta egy nevének elhallgatását kérő törvényhozó.



Májusban Észak-Korea lerombolta a Punggje-riben működő atomlétesítményt, ahol mind a hat kísérleti atomrobbanását végrehajtotta. Amikor egy kísérleti robbantás során keletkezett úgynevezett mesterséges sárga sütit (dúsított uránt) fedeztek fel Észak-Koreában, a dél-koreai hatóságok megkezdték a Keleti-tenger fölött a levegőben lévő radioaktív anyagok begyűjtését a phenjani atomtevékenységek megfigyelése céljából. Ez a módszer azonban nem alkalmas az észak-koreai kísérleti atomrobbantások pontos leírására. A hírszerzés azt is bejelentette, hogy az emberi test változásainak megfigyelésére és adatainak elemzésére alkalmas 3D-s programmal figyelik évek óta Kim Dzsong Un állapotát. A program működését a képviselő szerint a bizottsági meghallgatáson is bemutatták.