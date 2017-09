38 év után új elnöke van Angolának

Harmincnyolc év után új elnöke van Angolának, Joao Lourencót kedden iktatták be az államfői hivatalba, amelyet az elmúlt évtizedekben csaknem korlátlan hatalommal élve töltött be José Eduardo dos Santos.



A 63 éves új elnök, az Angolát 1975-ös függetlenné válása óta kormányzó Népi Mozgalom Angola Felszabadításáért (MPLA) párt politikusa a közélet tisztaságának javítását szorgalmazta beiktatása után mondott beszédében, a korrupció és a gazdasági bűncselekmények visszaszorítását ígérte, valamint hitet tett a demokrácia építése mellett.



A korábbi védelmi miniszter Joao Lourenco emellett harcot hirdetett a szegénység ellen, s kijelentette, hogy elnökként a munkahelyteremtés és a javak igazságosabb elosztása lesz a célja. Mint mondta, olyan politikát akar folytatni, amely védi a munkavállalók gazdasági és szociális jogait.



A 75. évében járó José Eduardo dos Santos 2016 végén jelentette be, hogy nem indul újabb mandátumért.



Angola a világ egyik legszegényebb állama, és dos Santost sokan azzal vádolják, hogy rátette a kezét az ország javaira. A volt elnök tavaly az Afrika leggazdagabb asszonyának tartott lányát, Isabelt nevezte ki a nemzeti kőolajtársaság, a Sonangol élére. Fia, José Filomeno, egy 5 milliárd dolláros állami befektetési alapot vezet.