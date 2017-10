33 ország legalább 5600 iszlamistája tért haza

Harminchárom országból származó legkevesebb 5600 iszlamista tért már vissza hazájába, azt követően, hogy az Iszlám Állam soraiban harcolt a terrorszervezet által uralt iraki vagy szíriai területeken - közölte kedden nyilvánosságra hozott jelentésében a Soufan Group biztonsági kockázatelemző agytröszt.



A New York-i székhelyű csoport szerint hatalmas kihívást jelent a rendvédelmi szervek számára a még ismeretlen számú hazatérő dzsihadista.



A szélsőséges csoportokat nyomon követő agytröszt jelentésében kiemeli: egyelőre még nem tudni, milyen mértékben kell számítani arra, hogy ezek a harcosok újjászerveződnek, toborzásba kezdenek, ismét felbukkannak és lesznek azon, hogy újjáélesszék azt, amit elvesztettek.



A dokumentum kiemeli, hogy a világ 110 országából több mint 40 ezren jelentkeztek külföldiek az Iszlám Állam soraiba a szélsőségesek "kalifátusának" 2014 júniusi kikiáltását megelőzően és utána is. Közülük 5718-an Nyugat-Európából, több mint 8700-an a volt szovjet tagköztársaságokból, illetve 439-en Észak-Amerikából gyűltek a dzsihadisták zászlaja alá.



Az Iszlám Állam több ezer fegyverese vesztette életét a szíriai és az iraki harcmezőkön, miközben a terrorszervezet által egykor lerohant területek szinte mindegyikét sikerült mára visszafoglalni. A jelentés szerint miközben a hazájukba visszatérők közül sokan kiábrándulhattak a szélsőséges nézetekből, elkerülhetetlen, hogy egyesek továbbra is a dzsihád erőszakos folytatásán lesznek.



A Soufan Group úgy tudja, hogy az Iszlám Állam Közel-Keletről elmenekült fegyveresei közül már csatlakoztak is a Fülöp-szigeteken, Egyiptomban a Sínai-félszigeten, Afganisztánban és Líbiában tevékenykedő különböző iszlamista csoportosulásokhoz.