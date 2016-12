27 méter mélyen találták meg az orosz gép roncsait

Folytatódott a kutatás hétfőn az előző napon a Fekete-tengerbe zuhant Tu-154 típusú gép 84 utasa és 8 fős legénysége, valamint a feketedobozok után, a gép roncsának több darabját megtalálták 27 méteres mélységben. A búvárok a felszínre hozták a repülőgép parancsnokának holttestét is.



A Szíriába tartó gép - fedélzetén katonákkal, a hadsereg Alekszandrov együttesével, újságírókkal és egy ismert segélymunkással - röviddel azután tűnt el vasárnap a radarképernyőről, hogy felszállt Szocsi repülőteréről. A hatóságok a katasztrófa okának megállapításán dolgoznak, a merénylet lehetősége az elsődleges információk szerint kizárható.



A gép darabjait 27 méteres mélységben találták meg, a parttól körülbelül 1,7 kilométernyire - mondta Rimma Csernova, a szocsi mentőszolgálatok szóvivője. Hozzátette: a búvárok a roncsok elhelyezkedésének és méreteinek a meghatározásán dolgoznak.



Az első roncsokat még vasárnap meglelték. Igor Konasenkov, a védelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a gép darabjai mintegy 500 méteres sugarú körzetben szóródtak szét.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint terrorcselekmény nem szerepel a katasztrófa feltételezett okai között. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint a baleset feltételezett okai között szerepel az "idegen test behatolása a hajtóműbe, az energiavesztést okozó, rossz minőségű üzemanyag..., pilótahiba, illetve a repülőgép műszaki meghibásodása".



Hétfő délutánig tizenegy holttestet találtak - közölte a hadsereg. Tízet közülük azonosításra Moszkvába vittek, a hozzátartozóktól már megkezdték a DNS-mintavételt. Egy rendvédelmi illetékes hétfő este közölte a TASZSZ orosz hírügynökséggel, hogy búvárok a felszínre hozták a repülőgép parancsnokának holttestét is.



"A törzs nagyobb darabjai között még egy holttestet találtak. A partra szállítás közben az egyenruháján lévő rangjelzésből állapították meg, hogy ő Roman Volkov, a gép parancsnoka" - mondta nevének elhallgatását kérő forrás. Hozzátette: további 70 emberi maradványt emeltek a felszínre.



Az abház mentőszolgálatok a sötétség beálltával felfüggesztették a kutatást. A mentésben részt vesznek az orosz parti őrség hajói is. A munkálatokat kedden folytatják. A mentés területét 15 szektorra osztották fel, hétfő estig hét szektorban teljesen átvizsgálták a tengerfeneket - közölte a védelmi minisztérium sajtóosztálya.



Az orosz védelmi tárca hétfőn cáfolta azokat a névtelen forrásokra hivatkozó híreszteléseket, amelyek szerint egyes holttesteken mentőmellényeket találtak volna. "Ez kitaláció, nem felel meg a valóságnak" - közölte a tárca sajtószolgálata.



A gép a szíriai Latakia melletti hmejmimi orosz légitámaszpontra tartott, ahol az Alekszandrov együttes koncertet adott volna az ott szolgálatot teljesítő katonáknak. A moszkvai Cskalovszkij repülőtérről indult, majd a Szocsi Adler repülőterén leszállt, majd a felszállás után két perccel eltűnt.



Moszkvában hétfőn, a nemzeti gyász napján az Alekszandrov együttes próbaterménél több százan helyeztek el virágokat az elhunyt művészek emléke előtt tisztelegve.