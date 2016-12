27-en maghaltak, amikor robbanás történt egy mexikói pirotechnikai piacon - videó

A korábbi hírek kilenc halottról szóltak.Az eset a fővárostól mintegy harminc kilométerre északra fekvő Tultepec város San-Pablito piacán történt, amely az ország egyik legnagyobb pirotechnikai vására. A detonáció következtében tűz ütött ki.A robbanás pillanatában legalább kétezer ember tartózkodott a piacon. A helyszínen készült felvételekből ítélve a piac teljesen megsemmisült, és károk keletkeztek néhány környékbeli épületben is. A katonaság evakuálta a környékbeli házak lakóit.A detonáció oka egyelőre nem ismert. Egyes hírügynökségi jelentések szerint nem egy, hanem több robbanás történt. A piacot sűrű füstfelhő borított be. Egy tucatnyi rohamkocsi és több tűzoltóegység érkezett a helyszínre.Az elmúlt években ugyanezen a piacot több tűzeset is történt.Enrique Pena Nieto államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és fogadkozott, hogy a kormány segítséget fog nyújtani nekik és a sérülteknek.