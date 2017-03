25 százalékos béremelést követelnek a sztrájkoló román vasutasok

Spontán munkabeszüntetést kezdtek szerda reggel a román államvasutak (CFR) alkalmazottai, amely több mint 140, köztük két Magyarországra tartó nemzetközi vonat leállítását okozta.A bérkövetelő megmozdulás a kolozsvári vasúti körzetben kezdődött reggel hét órakor, majd a temesvári, jászvásári és bukaresti körzetre is átterjedt.Néhány órás veszteglés után a vonatok egy része tovább indult, mivel azonban a munkabeszüntetés szervezetlen formában történt, a CFR nem jelentette be hivatalosan, hogy befejeződött volna a sztrájk.A CFR honlapján közzétett adatok szerint mindkét Budapestre tartó, a sztrájk által érintett járata tovább indult. Az IR 362-es jelzésű gyorsvonat, 260 perc késéssel indult tovább a kolozsvári pályaudvarról a biharkeresztesi határállomás felé, míg a Temesvár felől érkező IRN 78-as számú vonat 285 perces késéssel várható a Kürtös-Lökösháza határátkelőre.A CFR igazgatósága azt állítja, már megkezdődtek a bértárgyalások a vasúti szakszervezetekkel, a CFR 2017-es költségvetésében pedig a béralap 22,5 százalékos növekedését is előirányozták.Egy előre meg nem hirdetett munkabeszüntetés miatt nem fogadnak vonatokat a román vasutasok, ezért a nemzetközi járatok csak a határállomásig közlekednek szerdán - közölte a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-vel.Kavalecz Imre tájékoztatása szerint 7.15-kor a kürtösi vasúti határállomás illetékese közölte a MÁV helyi képviselőjével, hogy az állomás dolgozói munkabeszüntetést tartanak, ezért nem fogadnak és nem indítanak vonatokat Magyarország felé. Nyolc óra előtt Érmihályfalva, illetve Nagyszalonta vasutasai is sztrájkba léptek.

A Romániába vonattal utazók számoljanak a határállomási hosszú várakozási idővel - hívta fel a figyelmet közleményében Kavalecz Imre.