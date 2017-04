25 éve halt meg a nagy nevettető, Benny Hill

Huszonöt éve, 1992. április 20-án halt meg Benny Hill, az egyik első komikus, aki népszerűségét a televíziónak köszönhette. A nyelvi akadályokat ledöntő humora elsősorban a látványra épített, műsorát 109 országban sugározták elsöprő sikerrel.1924. január 21-én született Southamptonban Alfred Hawthorne Hill néven. Korán felkeltette érdeklődését a színház, gyakori vendége volt szülővárosa két varieté teátrumának. Iskolái befejezése után tejesemberként dolgozott, de volt hídfelügyelő, sofőr, még a dobolásba is belekóstolt. Nehezen tudta megvetni a lábát a szórakoztatóiparban, kezdetben színpadi ügyelőként, asszisztensként alkalmazták. A második világháború alatt behívták, szerelőként, teherautósofőrként és reflektorkezelőként szolgált, 1944-ben helyezték át a szórakoztató alakulathoz.Leszerelését követően Londonba utazott, kisebb varietékben, klubokban sajátította el a szórakoztatás csínját-bínját, keresztnevét is ekkor változtatta kedvenc komikusa, az amerikai Jack Benny iránti tiszteletből Bennyre. Gyorsan felismerte az új médium, a televízió nyújtotta lehetőségeket. A képernyőn először 1949-ben tűnt fel, az áttörést 1951-ben a Hi There című show hozta meg számára, s 1954-ben a brit nézők már őt szavazták meg az év televíziós személyiségének.Legendássá vált műsora, a The Benny Hill Show 1955 és 1968 között futott a BBC műsorán. Az adásba került epizódokat szinte kizárólag Hill írta, és mindegyikben különböző karaktert játszott. Kihasználta a speciális effektusokban rejlő lehetőségeket, egyszerre többféle alakban, különféle jelmezekben tűnt fel. Burleszkbe hajló, sokszor a némafilmeket idéző jelenetei bővelkedtek a sikamlósan kétértelmű helyzetekben, pimaszul parodizálta a különböző tévéműsorokat, sok-sok zenével.1969-ben a Thames Televízióhoz szerződött át, amiért a BBC annyira megorrolt, hogy a Benny Hill-show már felvett utolsó három adását letörölték, a médiavállalat haragját mindössze 20 percnyi műsor élte túl. A komikus húsz évig maradt az új csatornánál, ahol szinte teljhatalmat kapott, produkcióját csak akkor mutatták be, ha ő már tökéletesnek találta. A Thames húsz év után, 1989-ben megalázó módon rúgta ki, hogy helyet csináljanak Mr. Beannek. Hill műsora még a következő évben is 97 országban ment nagy sikerrel, csak hazájában nem láthatták rajongói.Benny Hill kilenc filmben szerepelt. A filmvásznon 1956-ban debütált, majd sorra jelent meg a karakteréhez illő vígjátékokban és saját show-műsorainak filmváltozatában. 1969-ben feltűnt az akció-vígjátékként elhíresült Az olasz munkában is Michael Caine oldalán. A zenével is kacérkodott, 1971-ben még vezette is a brit listát Ernie (The Fastest Milkman in the West) című humoros dalával. A színpadon jobbára csak küszködött, a rádiózás közelebb állt a szívéhez, de igazán a televízióban talált otthonra.Humorát sokan trágárnak és közönségesnek minősítették, mégis a leginnovatívabb komédiások közé tartozik. Megszállottam szexuális tartalmú viccei megosztották a közönséget. A nők mozgalmat indítottak ellene a hiányosan öltözött fiatal nők "tömegei" miatt (pedig sokan éppen emiatt emlékeznek rá), egyik vetélytársa azt állította, hogy Hill felelős a nemi erőszak növekedéséért. Hill maga úgy vélte, a show-ban szereplő nők mindvégig megtartották méltóságukat, az őket üldöző férfiak pedig nyilvánvalóan balfácánok. Hill a végletekig kiaknázta a pantomim eszköztárát, telezsúfolta jeleneteit gegekkel, így lett, ahogy ő fogalmazott, műsora "élő animációvá". Műsorának védjegye a záró képsorok kergetőzése volt, amelyben a szaxofonos Boots Randolph Yakety Sax című számára menekült éppen aktuális üldözői elől. A magyar közönség Gálvölgyi János szinkronhangján élvezhette műsorát.Számtalan híresség vallotta magát Benny Hill-rajongónak többek között a színész Charlie Chaplin, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Michael Caine, Mickey Rooney, a tévéhíradós legenda Walter Cronkite, a popsztár Michael Jackson, aki betegágyánál is meglátogatta, az író Anthony Burgess, sőt még a rapper Snoop Dogg is. Benny Hill háromszor nyert BAFTA-díjat, Emmy-díjra kétszer jelölték.Hiába vették körül csinos nők műsoraiban, soha nem nősült meg, kétszer próbált szerencsét, de mind a kétszer kosarat kapott. Volt egy családi háza Southamptonban, de bérelt londoni lakásban élt, még autója sem volt. Hiába volt milliomos, készételeket evett, taxira is sajnálta a pénzt, inkább gyalogolt. Egyedül az utazás fényűzését engedte meg magának, de akkor sem luxushotelekben szállt meg. Legszívesebben Marseille-ben időzött, kávéházakban üldögélve, lányokkal flörtölve gyűjtötte az élményeket és az ötleteket. Kitűnően beszélt franciául, olaszul, németül, sőt hollandul is tudott. A súlyproblémákkal küszködő komédiás magányosan halt meg 1992. április 20-án, tévénézés közben végzett vele egy szívroham, holttestére csak napokkal később bukkantak rá.