255 ezer forintot kell fizetni fejenként Obamáért Milánóban

Nyolcszázötven eurót, vagyis 255 ezer forintot fizet fejenként a hallgatóság Barack Obama volt amerikai elnök előadásának meghallgatásáért a milánói Seeds&Chips nemzetközi élelmiszer-innovációs találkozón.



Barack Obamának ez az első külföldi szereplése, amióta távozott az Egyesült Államok elnöki székéből.



A milánói Rho városnegyed központi terén csütörtökig tartó nemzetközi fórum díszvendégként kérte fel Barack Obamát. Felszólalalása meghallgatásáért az érdeklődőknek fejenként 850 eurót kell fizetnie. Az olasz sajtó beszámolója szerint nagyon sok olasz fiatal vásárolt jegyet megtakarított pénzéből, csak hogy jelen lehessen és személyesen hallhassa a volt amerikai elnököt. A milánói vásártér 3500 fős konferenciatermében minden jegy elkelt.



A Seeds&Chips idei kiadásán szokás szerint a világ agrár- és élelmiszeriparával és ennek technológiájával foglalkozó vállalatok és befektetők vesznek részt, valamint az ágazatra szakosodott oktatási intézmények, kutatóközpontok. Több száz start up - vállalkozás is képviselteti magát, amelyekkel Barack Obama is találkozik. A Seeds&Chips témájában a 2015-ös milánói világkiállításhoz kötődik, amelyre 20 millióan jöttek el az egész világból.



A nemzetközi fórumon részt vesz Paolo Gentiloni olasz kormányfő és Matteo Renzi volt miniszterelnök, aki Barack Obama elnöksége legutolsó külföldi vendége volt a Fehér Házban. Jelen lesz Silvio Berlusconi a Hajrá Olaszország (FI) olasz ellenzéki párt elnöke is.



Barack Obamát kiemelt biztonsági készültség fogadta Milánóban. A repülőtérről 14 járműből álló konvoj kísérte a szállodáig. Milánó központja teljesen megbénult: több ezer ember sorakozott a járdákon mobiltelefonnal a kezében, hogy lefényképezze Barack Obamát.