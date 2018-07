24 halottja van a törökországi vasúti szerencsétlenségnek

Hozzátette: a sérültek közül 124-et továbbra is megfigyelés alatt tartanak, de 194 embert már hazaengedtek a kórházból. Akdag egyúttal bejelentette, hogy a mentési munka hétfő reggelre véget ért.A szerelvény a görög határ közelében található Edirne tartomány Uzunköprü körzetéből tartott Isztambulba, amikor Tekirdag (Rodostó) tartományAkdag megerősítette azt a korábbi értesülést, hogy a szerencsétlenséget a rendkívüli esőzés okozta, amely egy szakaszon alámosta a vasúti pályát. Az Ihlas török hírügynökség felvételein vasárnap látható volt, hogy a sínek az alátámasztás hiányában meghajoltak.Ahmet Arslan közlekedési miniszter ugyanazon a sajtótájékoztatón közölte: a pályát évente egyszer kell felülvizsgálni, ami az adott szakaszon legutóbb áprilisban meg is történt. Rámutatott: vasárnap a délutáni órákban fél óra alatt 32 milliméternyi eső zúdult a szóban forgó területre. A mozdonyvezető távolról nem láthatta a sínpálya alatt képződött űrt - hangsúlyozta.A vonaton 362 utas és hat főnyi személyzet tartózkodott. A baleset során a mozdony a pályán maradt, de a szerelvény mind a hat kocsija kisiklott, öt fel is borult.A szerencsétlenség helyszíne a legközelebbi közúttól három kilométerre található, így megközelítése nagyon nehéz volt. Ráadásul a talaj is 20-30 centiméter mélyen átázott, ezért a hatóságok a mentést először helikopterekkel és lánctalpas járművekkel kezdték meg. A helyi gazdálkodók traktoraikkal segítették a munkát. Később munkagépek és mentőautók is nagy számban eljutottak a helyszínre.