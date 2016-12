20 év után fogták el az erőszakoló sorozatgyilkost

Húsz év után értek el áttörést Ausztrália legtovább tartó és a legtöbb erőt lekötő sorozatgyilkossági nyomozásában, az úgynevezett claremonti gyilkosságok felderítésében.



Nyugat-Ausztrália rendőrsége pénteken mutatta be a sajtónak azt a 48 éves férfit, akit három perthi nő 1996-ban, illetve 1997-ben történt megölésével és két másik elleni szexuális erőszakkal gyanúsítanak.



Az annak idején az egész országot sokkoló eltűnések és gyilkosságok felderítésén rendőrök százai dolgoztak máig, sok ezer nyomozati cselekményt hajtottak végre, hatalmas nyomravezetői jutalmakat ajánlottak fel, DNS-mintát vettek 2000 perthi taxistól, sőt egy már elítélt perthi sorozatgyilkos "szakvéleményét" is kikérték.



Az előállított férfit Jane Rimmer 23 éves óvónő és a Ciara Glennon 27 éves ügyvédnő megölésével vádolják. Mindketten egy éjszakai szórakozóhelyről távozva, hazautazási lehetőséget keresve tűntek el Perth Claremont nevű felkapott negyedében, holttestüket egy bozótosban elrejtve találták meg.



A gyilkosság idején eltűnt egy harmadik fiatal nő is, az ő megölésével azonban nem vádolták meg a feltételezett sorozatgyilkost, mert az áldozat holtteste nem került elő; az ő ügyében folytatódik a nyomozás.



A tettes felkutatására külön nyomozócsoportot hoztak létre Macro Művelet fedőnéven.



A nyomozás vezetője elmondta pénteki sajtótájékoztatóján, hogy "soha nem adták fel" a kutatást, már csak a közvélemény és a politika nagy érdeklődése miatt sem.