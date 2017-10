20 év börtönre ítéltek egy amerikai dzsihadistát

Húsz év börtönbüntetésre ítélt egy virginiai szövetségi bíróság egy amerikai állampolgárt, aki az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezethez csatlakozott harcolni, majd visszatért.



A 27 éves Mohamad Khweisre pénteken szabták ki a büntetést, miután korábban az idén már bűnösnek találták terrorista tevékenységben.



Khweis 2015 decemberében utazott az Iszlám Állam által ellenőrzött szíriai és iraki területekre, ahol még tagsági kártyát is kapott a terrorszervezettől. Az amerikai állampolgár azonban néhány hónap után kiábrándult a dzsihadista csoportból és megszökött.



Az ügyészség 35 év szabadságvesztés kiszabását kérte, míg a védelem 5 év büntetést javasolt. Khweis védőügyvédje azzal érvelt, hogy a szigorú büntetés elrettenthet más amerikai dzsihadistákat attól, hogy kilépjenek az Iszlám Államból.



A New York-i székhelyű Soufan Group biztonsági kockázatelemző agytröszt kedden közzétett jelentésében közölte, hogy harminchárom országból származó, legalább 5600 iszlamista tért már vissza hazájába.



A világ 110 országából több mint 40 ezren jelentkeztek külföldiek az Iszlám Állam soraiba a szélsőségesek "kalifátusának" 2014 júniusi kikiáltását megelőzően és utána is. Közülük 5718-an Nyugat-Európából, több mint 8700-an a volt szovjet tagköztársaságokból, illetve 439-en Észak-Amerikából gyűltek a dzsihadisták zászlaja alá - áll az agytröszt jelentésében.



Az Iszlám Állam több ezer fegyverese vesztette életét a szíriai és az iraki harcmezőkön, miközben a terrorszervezet által egykor lerohant területek szinte mindegyikét sikerült mára visszafoglalni.