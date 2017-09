200 km/órával találta el egy fiatal lány fejét a baseball-labda

Kórházba szállítottak egy fiatal lányt, akit New York Yankees baseballcsapatának ütője, Todd Frazier talált el egy labdával.



"Tudom, hogy az apuka, vagy a kísérője próbálta őt megóvni" - mondta Frazier, aki utalt arra is, hogy a 120 mérföld per órával (közel 200 km/órával) és ívben megütött labdát gyakorlatilag nem látni, így jóformán esély sincs arra reagálni. Frazier az ápolás ideje alatt társaihoz hasonlóan a pályán zavartan várta a folytatást, az eset miatt a Minnesota Twins elleni találkozón négy percig állt a játék. A Yankees másik játékosa, Matt Holliday elárulta: látta, amint a sérült lány könnyeit törölte, amíg a nézőtéren ápolták.



"A gyermek, akit eltalált a labda, a lelátón azonnal orvosi ellátásban részesült, majd kórházba szállították" - áll a Yankees csapatának hivatalos közleményében, amelyben azt is hozzátették, hogy az állapotáról semmilyen információt nem szolgáltatnak ki.



A Yankee Stadionban csak a két kispadot óvja védőháló, de a New York-i klub már júliusban bejelentette: komolyan fontolóra veszi, hogy a védelmet jövőre kiterjesztik.