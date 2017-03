14 órán át hallgatták ki a vesztegetéssel vádolt volt dél-koreai államfőt

Az ázsiai országot a múlt század '60-as és '70-es éveiben irányító katonai diktátor, Pak Csong Hi lánya ellen azért indított alkotmányos vádeljárást a dél-koreai parlament, mert kiderült, hogy egyik bizalmasa, barátnője, Csoj Szun Szil kormányzati és személyi döntésekbe is beleszólhatott, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt, a kormányzat pedig hatalmas összegeket sajtolt ki nagyvállalatoktól, köztük a Samsung Csoporttól, a kultúra és a sport támogatása ürügyén, és a pénzek olyan alapítványoknál kötöttek ki, amelyeket Csoj ellenőrzött. A héten két ilyen alapítvány - a Mir és a K-Sports - működési engedélyét is bevonta a dél-koreai kulturális minisztérium.



A 65 éves Pak Gun Hje volt Dél-Korea első olyan demokratikusan választott elnöke, akit a parlament elmozdított hivatalából. Akár több mint 10 év börtönbüntetéssel is sújthatják, ha bebizonyosodik, hogy kenőpénzeket fogadott el nagyvállalatok vezetőitől.

Helyi idő szerint szerda hajnalban távozott a szöuli központi ügyészségi hivatalból Pak Gun Hje volt dél-koreai államfő, akit 14 órán keresztül hallgattak ki a leváltásához vezető korrupciós botrány ügyében.Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az - exelnök barátnőjével összejátszva -, 36 millió dollár kenőpénzt zsarolt ki a Samsungtól.Az egyebek mellett vesztegetéssel, hatalommal való visszaéléssel és államtitoksértéssel gyanúsított exelnök nem válaszolt az épület előtt összegyűlt újságírók kérdéseire, hanem egyből egy rá váró autóba szállt, amellyel szöuli otthonába hajtatott.Pakot, aki összesen 21 órát töltött az ügyészségi hivatalban, most először hallgatták ki azóta, hogy az alkotmánybíróság március 10-i döntése nyomán - amellyel a testület jóváhagyta az elnök felfüggesztéséről szóló decemberi parlamenti határozatot - megszűnt a mentelmi joga.Az ügyészek nem voltak hajlandóak nyilatkozni arról, hogy Pakot újra beidézik-e kihallgatásra vagy letartóztatási parancsot kérnek ellene.Dél-Koreában a botrány miatt május 9-én előrehozott elnökválasztást tartanak, amelyek várható győztese a közvélemény-kutatások szerint a liberális Mun Dzse In emberi jogi aktivista, aki a legutóbbi, 2012-es voksoláson Pak fő riválisa volt.