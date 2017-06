12 halálos áldozata van a londoni toronyházban kitört tűzvésznek

A Grenfell Tower a Kensington and Chelsea kerület északnyugati határán emelkedik, nem messze a karneváljairól, kirakodóvásárairól, divatos üzleteiről világhírű Notting Hill negyedtől.Az 1974-ben épült 24 emeletes, 120 lakásos házhoz szerda hajnalban riasztották a tűzoltókat. Az első egység hat percen belül a helyszínen volt, de a tűz rövid idő alatt elborította a magasházat, és reggelre szinte teljesen elemésztette az épületet, amelynek a második emelettől felfelé jóformán csak a betonváza maradt meg.A londoni rendőrség képviselője a mentőkkel és a tűzoltósággal tartott közös szerda esti sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy várakozása szerint az áldozatok száma tovább növekszik, mivel a vizsgálat még mindig nagyon korai szakaszban jár, és több lakóról nincs hír.Hozzátette: a rendőrség nem számít arra, hogy az épületben még túlélőkre lelhet.

A mentőszolgálat illetékesének tájékoztatója szerint a helyszínre vonult mentőegységek 68 sérültet szállítottak hat londoni kórházba. A sérültek közül 18-nak az állapota kritikus.Tíz további sérült maga jelentkezett kórházi ellátásra.A tűzoltóság helyszíni munkálatainak irányítója elmondta, hogy a tűzoltók 65 embert mentettek ki a toronyházból, és sok lakónak sikerült segítség nélkül kijutnia.A tűzoltóparancsnok szerint a tűzoltóegységek a nap folyamán feljutottak az épület legfelső szintjére, de munkájukat egy ideig egy eltört gázvezeték is hátráltatta, amelyet a kiégett toronyházban csak nehezen lehetett leszigetelni.A tűzoltóegységek vezetője elmondta azt is, hogy szerda este még mindig voltak tűzfészkek az épületben, és a toronyház szerkezeti stabilitása is aggályos. A parancsnok szerint a biztonsági kockázatok miatt jelenleg korlátozott létszámú tűzoltó alakulat dolgozik az épületben.Hozzátette: a tűzoltók drónokat is használnak az épületen belül annak felmérésére, hogy toronyház egyes részei milyen állapotban vannak és mennyire megközelíthetők.Sadiq Khan, London polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a lakók közül soknak a sorsa egyelőre nem ismert. Khan szerint ugyanakkor nem biztos, hogy mindazok, akiket nem találnak, életüket vesztették, lehetséges, hogy sokan közülük rokonoknál, ismerősöknél leltek menedékre, és még nem jelentkeztek a hatóságoknál.Nick Paget-Brown, a Kensington and Chelsea kerület tanácsának vezetője szerint a hatóságok próbálják kideríteni, hogy hányan tartózkodhattak a toronyházban a tűz kitörésének pillanatában. Hozzátette: elvileg több százan is lehettek az épületben.Dany Cotton, a londoni tűzoltóság parancsnoka szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy az épület mérete és bonyolult belső szerkezete miatt az áldozatok pontos számát egyelőre nem lehet megállapítani, és a hatóságok a tűz okát sem ismerik még.A brit főváros tűzoltóságának vezetője szerint a 24 emeletes épület mindegyik szintje égett a második emelettől felfelé. Dany Cotton szerint ilyesmire még nem volt példa az ő 29 éves tűzoltói pályafutása alatt.A parancsnok közölte, hogy az épületnél negyven tűzoltójármű és kétszázötven tűzoltó dolgozik; ők legalább csütörtök reggelig a helyszínen maradnak.Szemtanúk szerint sokan az égő épületben rekedtek. Többen arról számoltak be, hogy embereket láttak kiugrani a toronyházból. Az egyik szemtanú szerint a kilencedik vagy a tizedik emeletről valaki egy kisgyereket dobott ki, akit az épület aljánál felsorakozott segítőknek sikerült elkapniuk.A környéken több befogadóközpontot létesítettek az épület körzetéből kitelepített lakók számára. A környékbeli lakók tömegesen ajánlották fel segítségüket a közösségi portálokon, nagyon sokan tettek közzé olyan üzeneteket, hogy készek befogadni otthonukba azokat, akiknek lakása megsemmisült a tűzben.A toronyházban a Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő vállalata 2015-2016-ban jelentős felújítási munkákat végzett.A médiaportálokon azonban megjelent a helyi lakóközösség egy tavalyi felhívása, amely arra figyelmeztette a tulajdonosi jogokkal is bíró tanácsi ingatlankezelő céget, hogy a toronyházban folyamatos a tűzveszély, mindenekelőtt a belső épületszerkezeti elemek összetétele és a tárolókban gyakran felgyűlő hulladék miatt. A lakószövetség tavalyi levele szerint 2013-ban egy hirtelen feszültségmegugrás már majdnem tüzet okozott.A kerületi tanács szerdán közölte, hogy vizsgálatot indított a tűzvész okainak kiderítésére.A Downing Street bejelentette, hogy Theresa May miniszterelnök szerda estére összehívta a kormány polgári vészhelyzeti titkárságának ülését a tűzkatasztrófára adandó válaszlépések összehangolására, és annak biztosítására, hogy a sürgősségi szolgálatok és az érintett önkormányzatok minden lehetséges segítséget megkapjanak az illetékes kormányzati szervektől.Szerda délutáni hírek szerint a tűzvész a brit kormányalakítás folyamatát is befolyásolhatja.A múlt csütörtöki előrehozott parlamenti választások eredményeként a kormányzó Konzervatív Párté lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kényszerül. Ebben a helyzetben a Konzervatív Párt a tervek szerint a legnagyobb észak-írországi lojalista erő, a DUP frakciójával együttműködve kormányoz tovább, mivel a két pártnak együttesen megvan az abszolút többsége azalsóházban.Az együttműködési megállapodás gyakorlatilag elkészült, de a DUP illetékesei a BBC-nek szerda délután azt mondták, hogy az egyezmény bejelentése "egyelőre nem lenne helyénvaló", tekintettel a nyugat-londoni tragikus tűzvészre.A BBC értesülései szerint a megállapodás bejelentése áttolódhat a jövő hétre, így késhet a kormányprogram parlamenti ismertetése is.Az eredeti tervek alapján II. Erzsébet királynő jövő hétfőn ismertetné a Lordok Házában - brit parlament felső kamarájában - az új kormány törvényalkotási programját.A Downing Street-i kormányfői hivatal szóvivője ugyanakkor nem erősítette meg, hogy késne az együttműködési megállapodás bejelentése és a királynői beszéd. "Ez az információ nem tőlünk ered" - fogalmazott Theresa May miniszterelnök szóvivője.