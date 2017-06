10 halott férfi, 2,5 milliárdos örökség - elkezdődött az igazi fekete özvegy pere

Akár több mint 10 férfit is megölhetett a vagyonáért a "kiotói fekete özvegy", egy 70 éves japán nő, akinek pere hatalmas érdeklődés mellett kezdődött meg hétfőn az egykori fővárosban.



Kakehi Csiszakót formálisan négy férj, élettárs, illetve udvarló meggyilkolásával vádolják, de a nyomozók szerint több mint 10 olyan férfi halt meg, aki "romantikus" kapcsolatba került vele. A nő ciánnal mérgezte meg partnereit, akiktől összesen 1 milliárd jent (2,5 milliárd forintot) örökölt.



A gyilkosságok útján szerzett hatalmas vagyon ellenére az asszony szegény maradt, mert a pénzt javát eltőzsdézte.



A fekete özvegy legelső férje 54 évesen bekövetkezett halála és szövetnyomó cégének ezt követő csődje után kezdett gazdag, legalább évi 10 millió jen (25 millió forint) jövedelmű férfiakat keresni egy házasságközvetítő ügynökségen keresztül.



Kakehit négy legutóbbi áldozata - 71 és 79 év közötti férfiak - 2007 és 2013 között történt megmérgezésével vádolják, utolsó férje mindössze egy hónappal a házasságkötés után halt meg.



A 2014 novemberében letartóztatott asszony a nyomozás során elismerte a négy gyilkosságot, de vallomását az ügyvédek mára visszavonták védencük állítólagos demenciájára hivatkozva.



A nagy érdeklődés övezte bírósági tárgyalás várhatóan novemberig tart, és ez lesz a második leghosszabb per egy olyan japán bíróság előtt, amelyben három hivatásos bírón kívül hat véletlenszerűen kiválasztott laikus "bíró" is részt vesz.



Az első tárgyalási napon 600-an álltak sorba belépőjegyért a tárgyalóterembe.