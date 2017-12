A családsegítőkkel osztja be a pénzt a kónyi asszony

Simon Ferencné

Nehéz helyzetbe került a 80 éves Simon Ferencné. A lányát 12 évvel ezelőtt vesztette el, utána a veje és a férje is meghalt. Most a 20 éves unokáival él együtt.Az asszony asztmás, amit gyógyszerekkel tart kordában, már ha van rá pénze, az e havi adagot ugyanis nem tudta kiváltani.Fiúunokája is sokat betegeskedett az utóbbi időben, s ha minden jól megy, immár megerősödve hamarosan el tud helyezkedni.A nyarat kuporgatással töltötte az asszony. Jelentős összeget kellett ráfizetnie az áramszámlára, amit öt részletben egyenlített ki.Az önkormányzat által megítélt szociális tűzifa is csak egy darabig tart ki.Simonné azt mondja, nem tudta befizetni a villanyszámlát, háromhavi vízdíjjal és a telefonszámlával tartozik. Csak akkor csillant fel a szeme, amikor megtudta, hogy a Jóakarat hídján támogatás érkezik. A Kónyi Családsegítő Szolgálat is segítségére lesz a pénz felhasználásában.