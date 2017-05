Veled vagyok, kicsim! - kiáltotta az anya - Tiszta tudattal ölte meg a hajléktalanokat a 15 éves tatabányai fiú

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a fiatalkorú M. A. április 30-án, 5 óra körül Tatabányán, egy park melletti buszmegállóban rendkívül agresszív módon bántalmazta B.T. 45 éves hajléktalant, aki a helyszínen életét vesztette. A sértett halálának oka, kiterjedt koponya trauma, traumás sokk, agyzúzódás, koponyaűröm belüli vérzés volt, halála hosszú szenvedést követően állhatott be. Ezt követően a gyanúsított még korán reggel egy füves területen olyan súlyosan verte meg F. V. B. 57 éves hajléktalant, hogy az a helyszínen életét vesztette. A sértett orrcsonttörést szenvedett, nyelvcsontja és pajzsporca is eltörött, emiatt vér került a légutakba, halálának oka vérbelehelés volt. A gyanúsított a bántalmazást követően a sértett egy pár cipőjét magához vette és azzal távozott a helyszínről.

A szökéstől és az elrejtőzéstől tartva a Tatabányai Járásbíróság szerdán elrendelte annak a fiúnak a letartóztatását, akit két hajléktalan férfi meggyilkolásával gyanúsítanak . A 15 éves, általános iskolás tinédzser 30 napra vonul be a büntetés-végrehajtási intézetbe. A védelem fellebbezett, de az ítélet végrehajtható: a fiú nem javítóintézetbe, hanem börtönbe megy egy hónapra - derült ki a meghallgatása utáni sajtótájékoztatón.„Végig ártuk a helyszíneket, a fiú megerősítette a vallomását. Mindent elmondott a cselekménnyel kapcsolatban, együttműködő" – nyilatkozik a Kisalföldnek dr. Csikós János a 45 éves és az 57 éves hajléktalan férfiak meggyilkolásával gyanúsított tinédzser védője. „Átéli, amit beszél." – fogalmaz az ügyvéd.A tinédzser tele van indulattal és feszültséggel, s ez a család felelősségét is felveti. „Speciális iskolába jár, egyszerre végzi a 7-8. osztályt, ezért is fogunk kérni orvos-szakértői vizsgálatot a pszichés állapotára vonatkozóan" – mondja dr. Csikós János, aki szerint nem csak az a tragédia, hogy véget vetett két ember életének, hanem az is, hogy a sajátját is megpecsételte. Információink szerint a fiú a haverjaival szokott bokszolgatni, s bár vékony testalkatú, de masszív, jókötésű gyerek. Tiszta tudattal, egyedül ölte meg a két férfit, de nem azért bántotta őket, mert hajléktalanok, ezt az ügyvéd is megerősítette, mint ahogy azt is, hogy nem volt ittas és nem fogyasztott kábítószert sem a tragédiába torkolló éjszakán. Mindkét áldozattal szóváltásba keveredett, mielőtt rájuk támadt volna.A gyilkosságok indítékairól egyelőre nem kaptunk információt, lévén, hogy az elkövető fiatalkorú, és különleges bánásmód illeti meg. Több rendbeli emberölésért állítják majd bíróság elé, a védelem pedig azt szeretné elérni, hogy halált okozó testi sértésre módosítsák a cselekmény minősítését. „Felnőttként életfogytiglani fegyházbüntetést kaphatna, de mivel a 16. életévét még be nem töltött fiatalkorúról beszélünk, akár 10 év alatti szabadságvesztéssel is megúszhatja tettét" – tájékoztatja a Kisalföldet dr. Csikós János.A fiú ugyanabban a ruhában jelent meg a bíróságon, amiben vasárnap elfogták. Az anyja is eljött a tárgyalásra, és a gyerek után kiabált: „Veled vagyok, kicsim!"