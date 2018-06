Változik a forgalmi rend a 81-es főút felújítása miatt Kisbéren

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Tekintettel arra, hogy a lehetséges alternatív útvonalakon is hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak érdemes még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Az aszfaltozás ideje alatt a forgalomterelési terveket a szakemberek átalakították, hogy a várható torlódások hosszát tovább minimalizálják.Az új forgalomterelési tervek szerint a 81-es főúton a Győr-Székesfehérvár, illetve a Győr-Komárom irányú forgalmat a Vásártér-Magyar utcára irányítják. A 81-es főút, valamint 13-as főút Székesfehérvár-Győr és a Komárom-Győr irányú forgalom az eredeti terveknek megfelelően a Komáromi utcán, sebességkorlátozás mellett, egy irányban haladhat.A forgalomterelés az autóbuszjáratok útvonalait, illetve megállóhelyeit. A Komáromi utca megállóhely Kisbérre bejövő oldali megállóját áthelyezik ideiglenesen, az alig 200 méterre található Muskátli utca torkolatába, a munkaterületen kívülre. A Muskátli utca ezen ágát a kivitelezés idejére lezárják a gépkocsiforgalom elől. A Komáromi utca megállóhely Kisbérről kimenő oldali megállója pedig a 400 méterre lévő Vásártér utcába, az Iskola előtti mart aszfaltos parkolóba kerül.Az aszfaltozási munkák idején a kisbéri Komáromi utca páratlan oldalának gépjárművel történő megközelítése június 18-án hétfőn ésjúnius 20-án szerdán, a páros oldalának megközelítése kedden és csütörtökön, továbbá a Sport utcára való be-, illetve kihajtás mind a négy nap korlátozottan lehetséges. A Hunyadi és a Wenckheim Béla utcák Komáromi és Arany János utca közötti lakói az Arany János utcát használva közlekedhetnek.