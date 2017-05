Tényleges életfogytiglanra ítélték a tatai vállalkozót, aki megölte anyját és nevelőapját - fotók

Lövöldözésre ébredtek a Széchenyi utcában 2015. július 11-én. A városrész központját rendőrautók, terrorelhárítási szakemberek, rendőrök lepték el, az úton holttest, az egyik házból kiabálás, jajveszékelés hallatszott. A bűntett elkövetésével az áldozatok fiát gyanúsították, aki a bíróság előtt korábban részletes vallomást tett, azzal a kitétellel, hogy nem emlékszik a gyilkosságokra, mert akkor éjszaka bódult állapotban volt, ivott és valaki kokaint is kevert a sörébe. Másfél évvel a bűntett után a vádlott megváltoztatta korábbi álláspontját, és a legutóbbi tárgyaláson feleségét nevezte meg felbujtónak: azt vallotta, az asszony kevert az italába kokaint. Tanúvallomások, szakértői vélemények és közvetett bizonyítékok támasztották alá, hogy N. Norbert készült tettére, tisztában volt annak súlyával, nem felindultan követte el a gyilkosságot és gyakorlatilag kivégezte anyját és nevelőapját, miközben öt rendőrt közvetlen életveszélybe sodort.A vád képviselője, dr. Bródi Béla tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre tett indítványt, és kérte a bírót, hogy az első vallomást vegye figyelembe. A védelem határozott idejű fegyházbüntetést kért N. Norbertnek, akit – dr. Dankó Zoltán ügyvéd szerint – az évek óta felgyülemlett méreg, az alkohol és a kokain együtthatása juttatott ide.„Zavart volt, de nem elmekórtanilag, szándékosan került bódult állapotba, szándékosan ivott és fogyasztott kokaint" – mondta dr. Detrői Ferenc bíró az ítélet indoklása során „nehéz természete volt az édesanyjának, én ezt elfogadom, de az erőszak nem megoldási eszköz a családi konfliktusra" – tette hozzá. Az utolsó szó jogán N. Norbert elcsukló hangon így szólt: „Megbántam és visszacsinálnám, ha tehetném."A férfit a tényleges életfogytiglan mellett tíz évre eltiltották a közügyektől, és 4 millió 112 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezték. Az ítélet nem jogerős.N. Norbert tatai vállalkozó gyermekkorától konfliktusos kapcsolatban állt az édesanyjával, aki – a vallomások szerint – a már felnőtt fia életébe, céges ügyeibe és házasságába is beleszólt. A ma már nagykorú N. Erik gyámságával kapcsolatban is folyamatosan perben állt N. Norbert és édesanyja, R.-né Ú. Éva, aki Felsőgallán élt férjével, R. Sándorral. A bűntett előtti délelőttön a nevelőapa felkereste a későbbi vádlottat és állítólag megfenyegette, hogy feljelenti az adóhatóságnál, mert terhelő bizonyítékai vannak ellene. Délután a vádlott családi körben sörözött a bokodi stégükön, ám estefele összeveszett feleségével, aki azt mondta: „Az anyád miatt fogok elválni tőled." A folyamatos családi konfliktusra ezek után tett pontot N. Norbert, amikor éjszaka beállított szüleihez engedéllyel tartott 45-ös kaliberű sportfegyverével. Nevelőapjával dulakodtak, a férfi kiszaladt a házból. Ekkor lőtt rá Norbert hátulról, majd közvetlenül a halántékára szegezett pisztollyal újra célzott. Édesanyját az otthonában lőtte fejbe, és hátba lőtte a már élettelen testet.A kiérkező rendőrökre tüzet nyitott, akik – mint bebizonyosodott – közvetlen életveszélynek voltak kitéve több mint egy órán keresztül. A hajnali fél négykor kezdődött dráma reggel 9-kor ért véget: N. Norbert megadta magát a Terror Elhárítási Központ szakembereinek.