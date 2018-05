Tatai Patara: Ágyúk dörögtek, kardok csattogtak a hagyományőrző fesztiválon - Fotók, Videó

Péntek:

Szombat:

Szerencsétlen baleset történt a szombati előadás közben.

Vasárnap:

2018. május 18-20-a között rendezték meg a Tatai Patara hagyományőrző fesztivál a tatai Öreg- tó partján. A tavalyihoz képest jóval több hagyományőrző egyesület tette tiszteletét a rendezvényen, tömve volt a tó partja a sátortáborokkal. Az 1597-es eseményről emlékeznek meg, amikor gróf Pálffy Miklós patarával, vagyis petárdával berobbantotta a várkaput, és visszavette a török seregektől Tata várát.Május 18. péntek egy koszorúzással kezdődött a várkapunál, ahol több díszvendég, köztük Négyesi Lajos nyugalmazott ezredes, hadtörténész is megtartotta beszédét. Péntek este egy hagyományőri szemle után elindult a fáklyás felvonulás a Kastély- térből.Május 19-én reggel 9kor a zenés ébresztő mellett ágyúdörgés jelezte a hagyományőröknek az ébresztőt, majd 10-kor már elindult a hadi mustra. A hagyományőrzők bemutatták csapataikat, majd szervezett kardpárbajt mutattak be. A Kastély- téren lovasbemutatóval szórakoztatták a közönséget, a Várárokban pedig íjászbemutató és íjászversen vette kezdetét.Délután a hagyományőrzők szemléje után vonultak a várárokba a résztvevők. Hagyományosan itt szokták megejteni az egyik ostromkísérletet, melynek a vége visszavonulás volt. A nagy ágyúdörgés és kardcsattogás közben azonban sajnálatos baleset történt.Az egyik hagyományőrző a nagy kapkodásban benne felejtette a kanócos puskájában a töltővesszőt, melyet kilőtt, és eltalálta az egyik társát, akit azonnal kórházba szállítottak. A férfi családja a helyszínen tartózkodott, az ellátásuk költségeit a rendezvény állja. A szigetvári férfi ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.A kanócos puskák fekete lőporral működnek, de olyan csekély mennyiséggel, hogy az éppen durranjon és legyen egy kis füstje, a hagyományőrzők nem töltik meg a fegyverüket soha, és töltetlen állapotban sem tartják mások felé.A látványos csatát végigjátszották, melynek vége egy rendezett visszavonulás volt. Az este további része koncertekkel telt, fellépett Asanaa Alisis táncegyüttes, Arif Erdem Ocak, Moldvai Táncház a Pötörkével, Vujicsics Együttes, majd egy látványos tűztánc és tűzzsonglőrködést is megtekinthettek a résztvevők.Délelőtt a nemzetközi sereg megütközött a törökökkel, íme néhány felvétel, csak a legizgalmasabbak:A rendezvény csúcspontja, vasárnap délután öt órakor volt, amikor patarával, azaz petárdával "berobbantották" a vár kapuját és a nemzetközi sereg visszafoglalta a török hadaktól erődítményt, ahogy az 1597-ben a valóságban is megtörtént, gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány vezetésével.