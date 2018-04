Tatai Patara 2018 - Török kori történelmi fesztivál - A nagy durranás!

Legyen ott az év első „Nagy durranásán"!







Mi a közös a Patarában és a Mikulásban? Ahogy az elmúlt években is , úgy idén is játékot hirdet a Dunántúl legnagyobb történelmi fesztiváljára. A szlogen az idén is ugyanaz: „Négy hét, négy kérdés". A játék nyertesei belépőket és Tatai Patara könyvet kaphatnak.A hetente megjelenő kérdéseket a patarajatek1@gmail.com e-mail címre kell beküldeni. Sorsolás után a nyerteseket is e-mailben értesítjük.

A ZOFI Rendezvényszervező Kft. neves múzeumi szakemberek és történészek támogatásával – 2018. május 18-20 között - 11. alkalommal rendezi meg a „Tatai Patara 1597" Török kori Történelmi Fesztivált. Európa egyik legnagyobb, de mindenképpen az első, hazai hagyományőrző rendezvénye az 1597-es sikeres tatai ostrom és gróf Pálffy Miklós hadvezéri tevékenysége előtt tiszteleg. Helyszín – a korábbi évekhez hasonlóan - a Tatai Vár környéke és az Esterházy tér.A kerettörténet szerint az 1594-ben kirobbanó újabb háborúban Tata négybástyás vára török kézen van és komoly akadálya sikeres dunántúli keresztény hadmozdulatok indításának. A hadi kudarcokat látva gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány furfangos tűzmestereinek segítségével cselvetésre szánja magát, és 1597-ben kapupetárdával „kopogtat be a várkapun".A korhű ruhák, haditechnikai eszközök és autentikus csatajelenetek valóságos időutazást, egyedülálló élményt garantálnak a nézők számára. A „Tatai Patara 1597." Török Kori Történelmi Fesztivál egyre különlegesebb programokkal várja az érkezőket. Belemerülhetünk a 16-17. század – a török kor - életének mindennapjaiba, kipróbálhatjuk magunkat a korabeli mesterségekben vagy az egykori ételek készítésében is. A kóstolók után borral, serbettel vagy hűs forrásvízzel olthatjuk szomjunkat.Múltidéző kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, török kávékóstoltatás és gyönyörű hastáncosok várnak bennünket. Még a szigorúan őrzött hárembe is bepillantást nyerhetünk; a korhű vásári forgatag pedig mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és a Nánai Sólymos Vitézek vidám, történelmi színielőadásaival varázsol el minket. Természetesen a gyermekekről sem feledkeznek meg a rendezők. A „Diák-Patara" idén is többszáz diák számára nyújt szórakozással egybekötött ismeretterjesztést.Mindeközben „Sarkantyú peng, szoknya lebben" a Borudvarban, ahol a néptáncosok táncházzal és rangos Nemzetközi Néptánc találkozóval készülnek az eseményre.A kontraszt kedvéért, a 25. Klapka György Lövészdandár is felvonultatja legmodernebb haditechnikai eszközeit.A Tatai Patara idén 11. alkalommal varázsolja el az idelátogatókat közel 400 hazai, cseh, szlovák, lengyel, fin, német, osztrák és olasz hagyományőr, valamint több száz további közreműködő egyedülálló összefogásának köszönhetően.